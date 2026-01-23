La Corte Constitucional de Bulgaria oficializó la renuncia del presidente Rumen Radev

En medio de una crisis institucional, se confirmó la dimisión del jefe de Estado. Rumen Radev busca refundar un espacio político y apuntar a ganar las elecciones parlamentarias que sucederán en 2 meses.

La Corte Constitucional de Bulgaria oficializó este viernes la dimisión del presidente Rumen Radev , presentada a comienzos de la semana. La decisión fue publicada en el sitio oficial del tribunal y tiene efecto inmediato. Se espera que su vicepresidenta, Iliana Lotova, asuma el cargo por el resto del mandato, que concluye en enero de 2027.

La salida de Radev del poder se produce en un escenario político conflictivo. El ahora expresidente anunció su dimisión y, en paralelo, el lanzamiento de un nuevo proyecto político, a apenas dos meses de las elecciones parlamentarias anticipadas, en un país atravesado por una prolongada crisis institucional.

“Nuestra democracia no puede sobrevivir si la dejamos en manos de corruptos, negociadores y extremistas”, sostuvo al comunicar su decisión y confirmar que formalizaría la renuncia el pasado martes.

Radev ocupó la presidencia durante nueve años y desde hace tiempo era objeto de especulaciones sobre un eventual salto a la arena parlamentaria , con aspiraciones a encabezar el gobierno como primer ministro. Ese escenario terminó de confirmarse esta semana. En Bulgaria, una república parlamentaria, el poder ejecutivo se concentra en el Parlamento, el Consejo de Ministros y el jefe de Gobierno.

En uno de sus discursos más recientes, el mandatario saliente cuestionó el rumbo político del país pese a los avances formales en la integración europea. “Ya somos miembros de Schengen y de la eurozona. Las preguntas aquí son: por qué la consecución de estos objetivos no trajo estabilidad ni satisfacción; por qué los búlgaros dejaron de votar; por qué no confían en la Justicia ni en los medios de comunicación; por qué los ciudadanos inundaron las plazas en dos ocasiones; y por qué, en una Bulgaria europea, un gran porcentaje de personas se sienten pobres y aún más viven en la inseguridad”, afirmó.

Radev apuntó contra un modelo de gestión que, según definió, “tiene los rasgos externos de la democracia, pero funciona mediante los mecanismos de la oligarquía”. Durante su presidencia debió designar siete gobiernos provisionales, reflejo de la inestabilidad crónica y de la dificultad de los partidos para construir mayorías duraderas.

El nuevo espacio político búlgaro

La eventual creación de un nuevo espacio político liderado por el ahora exjefe de Estado Radev podría tener impacto no solo en la dinámica interna del país, sino también en su posicionamiento internacional. Su mirada sobre la guerra en Ucrania lo distanció de gobiernos anteriores y le valió críticas de sectores opositores y analistas, que lo señalaron reiteradamente como “prorruso”.

El propio Radev abordó ese punto en su mensaje del lunes: “En nombre de su futuro político, algunos dirigentes están poniendo en peligro la vida pacífica de los búlgaros en medio de una guerra peligrosa cerca de nuestras fronteras, e incluso están socavando la paz civil y étnica, que usted y yo preservaremos a pesar de sus provocaciones”.

El quiebre definitivo con la dirigencia política también quedó expuesto semanas antes de la adopción del euro, prevista para el 1 de enero de 2026. En ese contexto, Radev impulsó un referéndum sobre la introducción de la moneda única, iniciativa que fue rechazada por el Parlamento. “La ruptura definitiva entre los búlgaros y la clase política se produjo con la negativa de la Asamblea Nacional a celebrar un referéndum sobre la fecha de adopción del euro. Los representantes del pueblo negaron al pueblo su derecho a elegir”, sentenció.