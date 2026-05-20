Paramount+ presentó el tráiler de la segunda temporada de "La Agencia", serie protagonizada por Michael Fassbender

El aclamado thriller de espionaje también está protagonizado por los nominados al Oscar Jeffrey Wright y Richard Gere, además de Jodie Turner-Smith y Katherine Waterston.

Paramount+ anunció hoy la fecha de estreno de la segunda temporada de La Agencia y presentó el tráiler oficial junto con las primeras imágenes de la nueva entrega. Los diez episodios de la segunda temporada estarán disponibles el 21 de junio exclusivamente en Paramount+ .

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El aclamado thriller de espionaje está protagonizado por el dos veces nominado al Oscar Michael Fassbender , junto a los nominados al Oscar Jeffrey Wright y Richard Gere , además de Jodie Turner-Smith y Katherine Waterston .

La Agencia sigue la historia de Martian (Fassbender), un agente de la CIA que vive infiltrado incluso dentro de su propia vida. Samia (Turner-Smith), su amante, permanece prisionera política en Sudán, y él hará todo lo posible por salvarla, incluso cruzando los límites de la traición. La única salida será ir todavía más profundo. Martian deberá caminar sobre una delgada línea si quiere salvar el amor, su vida y la misión.

La serie también cuenta con las actuaciones de Harriet Sansom Harris, John Magaro, Saura Lightfoot-Leon, India Fowler, Andrew Brooke, Christian Ochoa Lavernia, Reza Brojerdi, Ambreen Razia, Alex Reznik y Richard Gere . Dominic West y Hugh Bonneville participan como estrellas invitadas. El elenco recurrente incluye a Medalion Rahimi, Tessa Ferrer, Clayne Crawford, Keanush Tafreshi y Raza Jaffrey .

La segunda temporada de La Agencia fue encargada por Paramount+ y producida en asociación con Paramount Television Studios y 101 Studios. El ganador del Tony® Jez Butterworth y John-Henry Butterworth regresan como guionistas y productores ejecutivos. También se desempeñan como productores ejecutivos David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin y Bob Yari por 101 Studios; George Clooney y Grant Heslov por Smokehouse Pictures; Alex Berger por TOP – The Originals Productions; Ashley Stern y Pascal Breton por Federation Studios/Federation Entertainment of America; además de Michael Fassbender, Joe Wright y Keith Cox.

La serie es una nueva versión del exitoso drama francés Le Bureau des Légendes (The Bureau a nivel internacional), creado por Eric Rochant y producido originalmente por TOP – The Originals Productions y Federation Studios para CANAL+.

La primera temporada ya se encuentra disponible en Paramount+.