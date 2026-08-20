Las solicitudes iniciales de desempleo en EEUU retroceden, superando las expectativas del mercado

Las peticiones de desempleo bajaron a 206.000, por debajo de las 210,000 previstas. El dato resulta clave para los mercados y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

La solicitud de subsidios por desempleo en Estados Unidos cayó más de lo previsto en la última semana, marcando una nueva señal de resistencia en el mercado laboral norteamericano.

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De esta manera, las solicitudes iniciales de desempleo bajaron a 206.000, por debajo de las 210,000 previstas por los economistas. La cifra también fue menor a las 212.000 solicitudes registradas la semana anterior.

El dato, mejor a las estimaciones, indica que los despidos continúan relativamente contenidos pese a la incertidumbre que rodea las perspectivas generales de la economía.

Dado que las solicitudes iniciales funcionan como un indicador clave de las condiciones de empleo, una baja constante sugiere mayor estabilidad en las empresas norteamericanas y una menor presión en el mercado laboral.

La caída más reciente, de 212.000 a 206.000, refleja la percepción de que las empresas eligen retener a sus trabajadores mientras los inversores analizan el impacto de las tasas de interés, la inflación y otras presiones económicas.

El dato en relación al dólar

Los indicadores de solicitudes de desempleo también podrían tener implicaciones para los mercados y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Un mercado laboral más sólido que lo anticipado tendería a fortalecer al dólar, especialmente si los inversores prevén que la Reserva Federal dispondrá de mayor margen para sostener una política restrictiva.

Un mercado robusto podría fortalecer al dólar y dar margen a la Fed.

De manera contraria, un aumento sostenido de las solicitudes de desempleo normalmente indicaría una contracción de las condiciones laborales y podría fortalecer los argumentos a favor de una política monetaria más flexible.

Al ser una de las lecturas más frecuentes del empleo estadounidense, la baja de las peticiones semanales a 206.000, frente a las 210.000 esperadas y las 212.000 previas, aportó una señal positiva sobre el estado de la actividad económica.

Así, la atención se centrará ahora en los próximos datos de empleo, inflación y actividad económica para determinar si el mercado laboral puede mantener esta resistencia y qué implicancias podría tener para las próximas decisiones de la Reserva Federal.