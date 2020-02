¿Por qué es necesaria la aprobación del proyecto de Ley de Góndolas?

Ante la inminente posibilidad que el proyecto se convierta en ley en los últimos días se han amplificado de manera notoria pero no casual las voces de los sectores que están en contra de la implementación del proyecto.

Dichas voces dijeron reiteradas veces y en diferentes medios de comunicación que una eventual ley de góndolas es inaplicable, que no es la herramienta adecuada para luchar contra la distorsión y el aumento de los precios de los productos alimenticios y de consumo masivo, que generará un aumento en los costos de reposición de los supermercados y el desempleo del personal encargado de la reposición, y generará desabastecimiento. En resumen, estos sectores alegan infundadamente que la ley de góndolas traerá más problemas que soluciones.

No obstante, es importante destacar, para que el lector no se deje influenciar indebidamente, que los sectores que critican y difaman este proyecto de ley, son justamente los que quieren que se mantenga el statu quo vigente. Ello por la simple razón de que son estos mismos actores del mercado los principales beneficiados de las prácticas anticompetitivas y desleales que se dan en el mundo la de venta minorista de productos alimenticios y de consumo masivo. Son ellos los que provocan las distorsiones y aumentos desmedidos y monopolizan las góndolas de los supermercados excluyendo los productos comercializados por las mipymes.

El proyecto de ley de góndolas viene justamente a poner un fin a dichas prácticas que tanto daño han causado a la libre competencia, a la economía y sobre todo a los consumidores argentinos. Por ello no me sorprenden las críticas de estos sectores que lo único que pretenden es continuar con sus privilegios actuales.

Ante esta situación, siento la obligación de desmentir las falsas críticas vertidas por estos sectores recientemente. En primer lugar, es importante destacar que el proyecto de ley de góndolas no es un experimento que quiere probarse en la Argentina para ver qué resultados tendrá. Por lo contrario, el lector debe saber que el proyecto es perfectamente aplicable ya que fue implementado en países de la región con un éxito rotundo y logró que los precios de los productos alimenticios disminuyeran notablemente.

Tampoco es verdad que la ley de góndolas va a generar un aumento de los costos y precios de los productos y provocará desabastecimiento. Una vez implementada la ley de góndolas las mipymes podrán acceder con sus productos a las góndolas de los grandes supermercados. Esta circunstancia, al contrario de lo que dicen las críticas, generará que haya una mayor oferta, facilitando la competencia e impidiendo que dos o tres grandes empresas fijen precios elevados a su antojo.

Por otra parte es una falacia decir que la ley de góndolas no es un instrumento adecuado para luchar contra la distorsión y aumento de los precios de los productos más consumidos por los argentinos. Tal vez no sea el único instrumento para luchar contra la inflación y los aumentos, sin embargo la ley de góndolas es necesaria y adecuada para combatir los mismos.

Las voces críticas también han alegado que ya existen los regímenes de defensa de la competencia y de lealtad comercial para denunciar todas aquellas prácticas anticompetitivas y desleales que distorsionan los precios de los productos de los alimentos. No obstante, la triste realidad indica que estos regímenes a lo largo de los años no han podido, no han sabido o no han querido poner un freno a dichas prácticas y han convalidado de manera directa e indirecta las conductas arbitrarias e ilegales de las grandes cadenas de supermercados y de los principales proveedores de productos de primera necesidad que tanto daño causaron y causan a los consumidores. Por ello es necesario que se apruebe e implemente la ley de góndolas para tener una herramienta real y eficaz con la cual se pueda lograr la normalización y disminución de precios.

En este punto considero que sería importante que el proyecto de ley góndolas se fortalezca incorporando una institución autárquica encargada de fiscalizar que los sujetos involucrados cumplan con las obligaciones establecidas por la ley. La futura ley debería promover la creación de una Superintendencia de Protección y Fomento de la Competencia encargada de auditar las grandes cadenas de supermercados y denunciar incumplimientos.

Este ente debe encargarse de planificar y realizar auditorías periódicas y aleatorias a los sujetos obligados para monitorear la variedad de productos alimenticios y de consumo masivo, la cantidad de proveedores que hay presentes en sus góndolas y articular con las intendencias y los organismos de defensa de los consumidores la consecución de los objetivos que se trazaron.

Sin un ente de control dedicado exclusivamente a controlar la totalidad de las disposiciones que se establezcan, la ley será desobedecida y jamás será implementada por los empresarios inescrupulosos y, en consecuencia, el statu quo imperante actualmente será convalidado nuevamente y continuará vigente. En definitiva y como dice una célebre frase “si seguimos haciendo las mismas cosas, de la misma manera, obtendremos los mismos resultados”.

Por ello, tengo la convicción de que la nueva ley una vez aprobada e implementada traerá múltiples beneficios a la sociedad argentina y beneficiará a los sectores más golpeados de la economía como lo son las mipymes y los consumidores, razón por la que en realidad se trata de una ley de Protección y Fomento de la Competencia. Es justamente por esta razón que el próximo viernes 28 de febrero la Cámara de Senadores debe apoyar y aprobar este proyecto.

Asesor en defensa de la competencia