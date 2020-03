La cuestión logística complica la cosecha

... que, sin duda, cosechar en cuarentena nacional no es lo más fácil. De hecho, la diferencia de criterio de muchos municipios respecto de la orden nacional de libertad de tráfico, agregó una cuota de incertidumbre innecesaria, tanto al comercio, como a la exportación. Lo mismo ocurrió con las estaciones de servicio que, igual que los intendentes más rebeldes, paulatinamente van reingresando al sistema y hasta se firmó un acuerdo con YPF y Shell, en principio, para asegurar el abastecimiento de camiones en las rutas. Y todo esto como marco de una cosecha en marcha de alrededor de 50 millones de toneladas de soja, y otro tanto de maíz (según el último informe de ayer de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca), aunque también está la recolección de fruta en el Alto Valle, la vendimia en Cuyo, etc. y hasta la temporada alta de Pesca con los embarques previos a Semana Santa. Hasta ahora viene primando la firmeza del Poder Ejecutivo, aunque los nubarrones no terminan de disiparse y las conciliaciones obligatorias están a la orden del día. Por supuesto que los problemas para todas las cadenas no terminan ahí y algunos temen, incluso, que hasta que no se den casos de desabastecimiento directo, no se va a lograr la uniformidad de criterios ante un caso sanitario inédito para el país.