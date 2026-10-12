Luis Caputo negó rumores sobre su salida del gabinete: "Quédate tranquilo que no voy a renunciar"

El ministro de Economía cruzó a usuarios en redes sociales respecto a su continuidad en el gobierno libertario, tras la aparición de Alberto Ades. Milei lo bancó, y señaló que las versiones que lo dan afuera a Caputo es "traición a la patria".

“ Quédate tranquilo que no voy a renunciar ”, señaló el Ministro de Economía, Luis Caputo , luego que un usuario en redes sociales sembrara dudas respecto de su permanencia en el Gobierno. El presidente Javier Milei declaró hoy en una entrevista que los rumores son un “disparate total”.

"Así que aún tipos como vos van a poder vivir en un país mejor" , sentenció el titular del Palacio de Hacienda al responder la crítica del usuario en la red social X.

Las dudas sobre la continuidad de Luis Caputo cobraron fuerza tras su ausencia en la reunión de gabinete de la semana pasada. Sin embargo, esa misma noche, el ministro de Economía reapareció en el canal de streaming oficialista Carajo y dejó una frase contundente de cara a las próximas elecciones: "Les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado".

Cabe precisar que aquella reunión de gabinete del Presidente en la Casa Rosada contó con un invitado que despertó suspicacias en el mundillo político y económico: el economista de Wall Street, Alberto Ades. La presencia del doctor en Economía por la Universidad de Harvard, sumada a la ausencia de Luis Caputo, alimentó de inmediato las especulaciones sobre un eventual reemplazo en el Palacio de Hacienda.

"Se armó un despelote bárbaro que nada que ver", afirmó Alberto Ades para desestimar las versiones que vinculaban su presencia en la Casa Rosada con el faltazo de Luis Caputo. El analista explicó que su asistencia se limitó a una exposición técnica de casi una hora, en "fluido" debate con los integrantes del Gabinete.

"Se armó un despelote bárbaro que nada que ver", afirmó Alberto Ades para desestimar las versiones que vinculaban su presencia en la Casa Rosada con el faltazo de Luis Caputo.

Continuaron las críticas en redes

Durante la misma conversación en X en la que dio por descartada su renuncia, Luis Caputo apuntó duramente contra la economista Natalia Motyl. El contrapunto surgió a raíz de las críticas de la docente de la UCEMA hacia una jugada con las reservas cambiarias, en la que llegó a sembrar dudas sobre el destino de "u$s1.000 millones de la noche a la mañana".

“Pensar que este esperpento es profesora en la Ucema”, lanzó el ministro de Economía. “La universidad Anker pasa a ser un proyecto obligatorio post gobierno”, agregó, al referirse a la consultora que Caputo fundó y dirigió junto a Santiago Bausili (actual presidente del Banco Central), antes de cerrarla para asumir su cargo en el gobierno de La Libertad Avanza.

El Presidente buscó cortar de raíz los rumores sobre la salida de Luis Caputo del Gabinete con una frase contundente, fiel a su verborrágico estilo: calificó la versión de "una pelotudez del tamaño de una casa" y un "disparate total". Asimismo, reforzó su respaldo al ministro al asegurar: "Yo tengo una relación simbiótica con Caputo. O sea, es literalmente simbiótica".

En ese sentido, el Presidente tildó los rumores de "canallada", señalando la gravedad de hacer rodar esas versiones en vísperas del viaje de Caputo a Washington para reunirse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. "Eso es traición a la patria", aseveró Milei.