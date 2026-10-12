Los presidentes latinoamericanos con mayor aprobación: quiénes encabezan el ranking y cómo le fue a Javier Milei

El relevamiento analizó la imagen de 18 mandatarios de la región durante octubre. El estudio reveló diferencias en los niveles de respaldo ciudadano y cambios respecto de septiembre.

El presidente Javier Milei registró un 36,1% de aprobación y un 59% de desaprobación durante octubre, de acuerdo con el último relevamiento de la consultora CB Global Data, que analizó la imagen de 18 mandatarios de América Latina.

Según el informe de octubre, el mandatario argentino presenta un d iferencial negativo de 22,9 puntos porcentuales entre las opiniones favorables y desfavorables. El 4,9% restante corresponde a quienes no expresaron una opinión o no respondieron.

La medición también mostró una leve recuperación de la imagen positiva de Milei respecto de septiembre, cuando se había ubicado en el 35,5%. De esta manera, el Presidente registró un incremento de 0,6 puntos porcentuales en el último mes.

El estudio de CB Global Data reflejó diferencias significativas en los niveles de aprobación de los mandatarios de la región. En México, Claudia Sheinbaum registró un 69,3% de aprobación y un 27,6% de desaprobación. En El Salvador, Nayib Bukele obtuvo un 68,3% de valoraciones positivas y un 27,9% de negativas.

Por su parte, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader , alcanzó un 51,9% de aprobación, frente a un 42,5% de rechazo.

En otros países, los resultados mostraron un predominio de las opiniones desfavorables. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva registró un 45,3% de aprobación y un 50,5% de desaprobación, mientras que el chileno José Antonio Kast obtuvo un 38,8% de imagen positiva y un 56,8% de negativa.

En Uruguay, Yamandú Orsi alcanzó un 35,2% de aprobación, frente a un 62,1% de desaprobación. En Guatemala, Bernardo Arévalo registró un 31% de opiniones favorables y un 63,1% de desfavorables.

Qué presidentes registraron las mayores variaciones en octubre

El relevamiento también analizó los cambios mensuales en la imagen pública de los mandatarios. Entre las variaciones destacadas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, registró un incremento de 4,4 puntos porcentuales en su aprobación respecto de septiembre. Su imagen positiva alcanzó el 36,5%, mientras que la desaprobación se ubicó en el 58,9%.

En sentido contrario, la mandataria peruana Keiko Fujimori presentó una disminución de 6,1 puntos porcentuales en su valoración positiva. En octubre, registró un 46,3% de aprobación y un 50,8% de rechazo.