Luis Caputo tuvo una leve descompensación por el mal de altura en Catamarca

El ministro recibió hidratación y se recuperó, según indicaron fuentes de su entorno. Integraba la comitiva que acompañó a Javier Milei en la inauguración de instalaciones de Río Tinto.

Luis Caputo recibió hidratación tras presentar un cuadro leve de mal de altura durante la visita a Catamarca.

El ministro de Economía, Luis Caputo , sufrió este miércoles una leve descompensación por mal de altura durante la visita presidencial a Catamarca. El funcionario recibió hidratación y se encuentra en buen estado.

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El episodio respondió a un cuadro leve de apunamiento . Además, aseguraron que está en “perfectas condiciones de salud” y que retoma sus actividades con normalidad, según informaron fuentes de su entorno a NA.

El ministro mantiene prevista su participación este jueves en la primera ronda de negocios del RIGI entre inversores y proveedores locales , que se realizará en Rosario, según confirmó la agencia.

Caputo había viajado a Catamarca junto al presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , para participar de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto , en el salar del Hombre Muerto.

La recorrida formó parte de la agenda por la expansión del Proyecto Fénix y contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil . Durante el acto, Milei defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y destacó a los mandatarios provinciales que adhirieron al esquema.

“Me gustaría reconocer a los gobernadores que abrazaron el cambio de época y adhirieron al RIGI”, expresó. El Presidente también cuestionó al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por la emisión de los bonos provinciales conocidos como Chachos.

“Mientras los gobernadores responsables salen a traer inversiones, Quintela volvió a emitir papelitos de colores llamados ‘Chachos’ para pagarles a los estatales”, sostuvo.

Caputo participará de una ronda de negocios mineros en Rosario

El encuentro del jueves se desarrollará de 8:30 a 18 en la Estación Fluvial de Rosario, Santa Fe. La apertura estará a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli; Caputo y el gobernador Maximiliano Pullaro.

La jornada reunirá a inversores y proveedores locales de todo el país. Las grandes operadoras mineras presentarán sus necesidades de abastecimiento y las oportunidades de contratación para empresas nacionales. Entre las compañías participantes estarán Vicuña, Glencore, Barrick, Newmont y Eramet.