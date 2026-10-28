El ministro de Economía, Luis Caputo, sufrió este miércoles una leve descompensación por mal de altura durante la visita presidencial a Catamarca. El funcionario recibió hidratación y se encuentra en buen estado.
Luis Caputo tuvo una leve descompensación por el mal de altura en Catamarca
El ministro recibió hidratación y se recuperó, según indicaron fuentes de su entorno. Integraba la comitiva que acompañó a Javier Milei en la inauguración de instalaciones de Río Tinto.
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El episodio respondió a un cuadro leve de apunamiento. Además, aseguraron que está en “perfectas condiciones de salud” y que retoma sus actividades con normalidad, según informaron fuentes de su entorno a NA.
El ministro mantiene prevista su participación este jueves en la primera ronda de negocios del RIGI entre inversores y proveedores locales, que se realizará en Rosario, según confirmó la agencia.
Caputo había viajado a Catamarca junto al presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para participar de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto, en el salar del Hombre Muerto.
La actividad de Javier Milei y Luis Caputo en Catamarca
La recorrida formó parte de la agenda por la expansión del Proyecto Fénix y contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil. Durante el acto, Milei defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y destacó a los mandatarios provinciales que adhirieron al esquema.
“Me gustaría reconocer a los gobernadores que abrazaron el cambio de época y adhirieron al RIGI”, expresó. El Presidente también cuestionó al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por la emisión de los bonos provinciales conocidos como Chachos.
“Mientras los gobernadores responsables salen a traer inversiones, Quintela volvió a emitir papelitos de colores llamados ‘Chachos’ para pagarles a los estatales”, sostuvo.
Caputo participará de una ronda de negocios mineros en Rosario
El encuentro del jueves se desarrollará de 8:30 a 18 en la Estación Fluvial de Rosario, Santa Fe. La apertura estará a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli; Caputo y el gobernador Maximiliano Pullaro.
La jornada reunirá a inversores y proveedores locales de todo el país. Las grandes operadoras mineras presentarán sus necesidades de abastecimiento y las oportunidades de contratación para empresas nacionales. Entre las compañías participantes estarán Vicuña, Glencore, Barrick, Newmont y Eramet.
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