Molinos acordó la compra de Ayudín y Poett y desembarca en el negocio de productos de limpieza

La empresa de la familia Pérez Companc se impuso en la puja por Grupo Ayudín, cuya puesta en venta había anticipado Ámbito en junio. El acuerdo con Apex Capital y Superior Brands contempla operaciones en la Argentina, Uruguay y Paraguay.

Molinos Río de la Plata acordó la compra de Grupo Ayudín , la compañía que reúne marcas emblemáticas de limpieza y cuidado del hogar como Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer y Selton . La empresa presidida por Luis Pérez Companc confirmó que llegó a un entendimiento con Apex Capital y Superior Brands para quedarse con el negocio, apenas dos años y medio después de que sus actuales accionistas adquirieran las operaciones de la multinacional estadounidense Clorox en la Argentina, Uruguay y Paraguay.

La operación confirma lo que Ámbito había anticipado en exclusiva en junio , cuando reveló que Apex Capital había puesto en venta Grupo Ayudín y que Molinos Río de la Plata y Newsan figuraban entre los principales interesados. En aquel momento, las negociaciones estaban atravesadas por diferencias en la valuación de la compañía, con potenciales compradores que se resistían a convalidar un precio superior a los u$s100 millones.

El monto finalmente acordado no fue informado. Según el comunicado oficial, la adquisición se concretaría durante las próximas semanas, una vez cumplidas ciertas condiciones habituales en este tipo de operaciones. Morgan Stanley, el banco de inversión que había sido identificado como asesor del proceso de venta, actuó como asesor financiero exclusivo de Apex Capital y SB Platform.

Para Molinos, la compra representa un cambio importante en su estrategia de negocios. La compañía, históricamente concentrada en alimentos y bebidas, ingresará al mercado de limpieza y cuidado del hogar, un sector al que hasta ahora no tenía acceso directo con marcas propias de esta magnitud . El movimiento también concreta una posibilidad que había comenzado a tomar forma en 2024, cuando la empresa modificó su estatuto para habilitar inversiones en nuevas categorías, entre ellas productos de higiene personal, limpieza y cuidado del hogar.

Grupo Ayudín cuenta con un portafolio de productos que abarca lavandinas, limpiadores, quitamanchas, insecticidas y repelentes. Entre sus principales marcas aparecen Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer y Selton, además de otras etiquetas históricas como Agua Jane y Pinoluz.

La adquisición comprende dos plantas industriales, una ubicada en la provincia de Buenos Aires y otra en San Juan, además de un centro de distribución y oficinas comerciales en la Argentina, Uruguay y Paraguay. En total, el grupo emplea a alrededor de 450 personas.

De esta manera, Molinos sumará una estructura productiva y comercial ya instalada, con presencia en supermercados, mayoristas y comercios de cercanía. La compañía incorpora así categorías de consumo cotidiano que complementan su negocio alimenticio, donde participa con marcas como Matarazzo, Lucchetti, Gallo, Cocinero, Granja del Sol, Exquisita y La Salteña, entre otras.

Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, destacó el alcance estratégico de la adquisición. "Desde hace más de 120 años, trabajamos cada día desarrollando marcas y propuestas de valor que acompañan a millones de consumidores. En este intenso trayecto, Molinos ha ido del campo al ingrediente, del ingrediente a la cocina, de la cocina a la mesa y, hoy, de la mesa a cada rincón del hogar", sostuvo.

El ejecutivo agregó: "Así queremos seguir creciendo: con nuestra experiencia como punto de partida y sumando nuevos conocimientos y capacidades para atender las necesidades de nuestros consumidores".

La adquisición se inscribe en la estrategia de expansión del grupo empresario integrado por Rosario, Pilar y Luis Pérez Companc, que desarrolla actividades en consumo masivo, agro y energía.

Apex Capital vende apenas dos años después de comprarle a Clorox

El origen de Grupo Ayudín se remonta a marzo de 2024, cuando Apex Capital, junto con inversores asociados al Grupo Mariposa, adquirió las operaciones de Clorox en la Argentina, Uruguay y Paraguay. La transacción marcó la salida de la multinacional estadounidense de esos mercados y la creación de una nueva compañía que mantuvo las marcas y la estructura industrial.

Sin embargo, poco más de dos años después, los accionistas comenzaron a explorar alternativas para desprenderse del negocio. Como informó Ámbito en junio, el proceso despertó el interés de distintos grupos de capitales nacionales, entre ellos Newsan, que ya había avanzado en el consumo masivo con la adquisición de la operación argentina de Procter & Gamble.

Molinos aparecía entonces como otro de los candidatos con mayores posibilidades. La alimenticia buscaba diversificar su cartera y Grupo Ayudín ofrecía una oportunidad para ingresar de manera inmediata en categorías donde no tenía presencia. No obstante, la valuación del activo se había convertido en uno de los principales puntos de discusión. Fuentes cercanas a los interesados señalaban que la recuperación del consumo masivo era más lenta de lo esperado y que las ofertas más firmes se ubicaban por debajo de las expectativas de los vendedores.

El acuerdo anunciado ahora pone fin a esa etapa de negociaciones, aunque todavía resta completar formalmente la adquisición.