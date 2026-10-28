Acuerdo con EEUU: empresarios y la embajada norteamericana pidieron su aprobación en el Congreso

En un evento organizado por Amcham, diferentes expositores enfatizaron la importancia del acuerdo comercial entre ambos países, en un contexto en que el "friend-shoring" cobra cada vez más importancia a nivel internacional. La discusión sobre la competitividad fue uno de los ejes de la jornada.

Friend-shoring: Se resalta la importancia del acuerdo comercial y la inversión en el contexto geopolítico actual.

Las relaciones bilaterales entre Argentina y EEUU se encuentran en un momento inédito en su historia, producto del fuerte alineamiento geopolítico del gobierno de Javier Milei con la administración de Donald Trump . Se trata de una situación que podría terminar de consolidarse en el plano comercial con la aprobación por parte del Congreso del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) firmado por ambos países a principios de año.

Eso permitiría nuevas oportunidades de negocios para las empresas norteamericanas que quieran invertir en el país, pero también para las firmas argentinas que busquen incursionar en tierras estadounidenses, o al menos esa fue la principal conclusión a la que llegaron varios de los expositores de la conferencia Trade & Conference que realizó la AmCham (Cámara de Comercio de EEUU) este jueves y al que pudo asistir Ámbito .

Con más de 300 asistentes en el Auditorio Santander , entre los que se contaron representantes en el país de empresas europeas y brasileñas, el evento abrió con el CEO de AmCham Argentina, Alejandro Díaz , quien destacó el momento "único" que atraviesan las relaciones diplomáticas entre ambos países americanos.

Planteó que ambos presidente no solamente "han encontrado una dinámica ideológica personal para interactuar", sino que ambos gobiernos están "predispuestos a establecer un vínculo estratégico de una dimensión donde lo geopolítico claramente trasciende el tema comercial ".

Afirmó que "el comercio es resultante de un alineamiento geopolítico que pone a la Argentina en un rol (central) dentro del Cono Sur" y destacó la oportunidad para el "friend-shoring" con EEUU con el objetivo de "utilizar ese concepto de amistad comercial para poder incentivar el flujo de comercio entre ambos países, y de inversión" .

Díaz, CEO de Amcham: "Lo geopolítico claramente trasciende el tema comercial".

Sobre la posibilidad de que empresas argentinas puedan desembarcar en EEUU, sostuvo que primero es necesario mejorar la competitividad, la cuál "depende más que nada de las condiciones que Argentina tiene para poder ingresar a ese mercado".

"Ahí no necesitamos tanto de la productividad, que es un factor claramente manejable por las empresas, sino la competencia depende de otros factores: depende de la carga tributaria, los costos de logística, la dificultad de infraestructura y la posibilidad de encontrar la ecuación económica para que los productos especialmente manufacturados ingresen a los Estados Unidos", argumentó Díaz, que se negó a responder las consultas de este medio.

El interés por aprobar el acuerdo con EEUU

Durante su exposición, el consejero comercial de la Embajada de EEUU, Joel Reynoso, afirmó que Argentina "tiene mucho que ofrecer" en términos de recursos naturales, "especialmente en energía, minerales y agricultura", además de "una fuerza laboral altamente calificada y un sector tecnológico dinámico".

Sostuvo que desde la embajada están "muy interesados" en que el Senado apruebe el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) dentro del ARTI esta semana. Se trata de una normativa internacional que facilita la protección de patentes en 159 países, un tema que genera rispideces entre las empresas farmacéuticas locales y sus contrapartes norteamericanas.

"Me dicen que va a demorar un poco más, pero estamos muy ansiosos de acabar ese PCT. Mañana ojalá (se apruebe)", agregó el delegado norteamericano, que evitó hacer comentarios a este medio.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes tiene particular relevancia para la embajada norteamericana.

En otro momento de su exposición, mencionó que están buscando "ampliar las oportunidades de inversión y financiamiento" para empresas argentinas. En este sentido, recordó que el organismo de financiamiento de exportaciones de Estados Unidos (EXIM) volvió a habilitar la cobertura para Argentina en febrero de 2026. "Eso es importante porque puede facilitar el financiamiento de proyectos que utilizan equipos, tecnología y servicios estadounidenses", subrayó.

Además, adelantó que en diciembre de este año vendrá una "misión de energía" por parte de la embajada y el Business Council for International Understanding, mientras que para febrero de 2027 están organizando una jornada de seguridad y defensa "para presentar tecnologías innovadoras en Estados Unidos y facilitar el contacto entre empresas estadounidenses y las autoridades de Argentina".

El comercio y el costo argentino

En representación del gobierno estuvo el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Pablo Lavigne, quien afirmó que antes de la llegada de la administración libertaria "era imposible comercial con Argentina" y que las únicas "alianzas estratégicas" que el país tenía era con gobiernos que estaban "alejándose del plano occidental", entre los que citó a China, Rusia e Irán.

Por ese motivo, afirmó que desde el Ministerio de Economía se propusieron "que sea fácil comerciar con Argentina", debido a que "el intercambio comercial siempre es bidireccional". Como parte de ese plan, explicó que buscan aprobar la Ley de Cabotaje con el objetivo de reducir los costos logísticos de la navegación fluvial al permitir el cabotaje de embarcaciones extranjeras.

"Uno va por el norte argentino y ve que todos los puertos están parados, no hay actividad, casi en ningún puerto argentino. Uno cruza Rosario y es una penuria ir viendo los puertos que hay sin ningún tipo de actividad. Y del otro lado, está Asunción, que es un puerto que florece", mencionó Lavigne, en referencia a la capital paraguaya.

A pesar de reconoció la existencia del "costo argentino", planteó matices. "No todo está en el mismo nivel del agua. Cada sector tiene su particularidad, cada empresario", afirmó. De hecho, si bien reconoció que su nivel actualmente "debería ser más bajo", no se encuentra en un nivel "que te deja afuera".

Para Lavigne, el costo argentino no afecta a todas las empresas por igual.

Comentó también que buscan firmar nuevos acuerdos comerciales tanto desde el Mercosur como de manera manera bilateral. Adelantó que en el bloque sudamericano están negociando un acuerdo con Japón, además de que pretenden expandir el que ya existe con Vietnam y sumarse a la Alianza Transpacífico.

Respecto al ARTI, consideró que "va a generar una situación muy auspiciosa" y que en el Gobierno se espera que el Congreso apruebe el capítulo arancelario "cuanto antes".

Por otra parte, apuntó a las provincias y municipios por el impuesto a los Ingresos Brutos y las tasas de Seguridad e Higiene, que son los tributos "más distorsivos" para la industria.

Y aseguró que las relaciones comerciales entre la Argentina y Brasil "van a seguir creciendo" más allá de las tensiones políticas que actualmente marcan el vínculo bilateral entre los gobiernos de Milei e Luiz Inácio Lula Da Silva, recientemente reelecto.

Voces disidentes

A pesar del optimismo que predominó entre los expositores, no todos estuvieron tan de acuerdo con el enfoque. Por ejemplo, Daniel Novoa, titular de la Cámara de Comercio Minorista Hispánica de EEUU (HRCOC, por sus siglas en inglés) y uno de los oradores de la jornada, sostuvo a Ámbito que "de lo único que se ha hablado es de extracción".

"Ninguno ha hablado de favorecer el mercado interno, inclusive hasta en financiación. Ninguno habla de poder apoyar a la pyme y la micropyme, que es la que genera trabajo, genera crecimiento", afirmó. Y sostuvo que el auge de las exportaciones en minería, energía y agroalimentos "puede estar funcionando para un número muy reducido de empresarios, pero para el resto no está funcionando".

Daniel Novoa, titular de la Cámara de Comercio Minorista Hispánica de EEUU.

Señaló que "los problemas que tiene Argentina hoy, de bajas rentabilidades y bajo de consumo, los tiene Estados Unidos también". De hecho, narró que en un relevamiento que hicieron de comercios asociados en los estados de Florida y California arrojó que hubo una caída de la rentabilidad del 30% en Florida y de 15% en California en comparación al año pasado.

Y adjudicó la responsabilidad de eso a los aranceles de Trump: "Cuando se nos consultó a nosotros como cámara, y yo con la experiencia argentina, dije que eso no funciona. Es un horror que se haga eso, porque en definitiva el valor le va a recaer al consumidor final".