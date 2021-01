Guzmán va por la hazaña: quebrar la grieta y que Cambiemos apoye el acuerdo

Martín Guzmán se impuso una meta difícil, pero no imposible. El ministro de Economía quiere lograr que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se convierta en política de Estado. Si bien no fue un requerimiento particular de la conducción del organismo que maneja Kristalina Georgieva, Guzmán quiere que el acuerdo que negocia personalmente con Washington tenga esa fuerza política. Por esto buscará que el contenido de la “Carta de Intención” al que se llegue cuando terminen las negociaciones pase por el Congreso Nacional y tenga fuerza de ley. Pero intentará algo aún más importante y superador. E inédito para la historia de la tan complicada economía argentina. Que el acuerdo sea aprobado también por la oposición. Incluyendo a Juntos por el Cambio. Descartando que contará con los bloques del oficialismo y de los habitualmente aliados, Guzmán buscará personalmente el apoyo crítico de los opositores radicales y macristas; intentando lo imposible en estos tiempos: saltar la grieta. Y conseguir así la seriedad suficiente ante el mundo financiero, para que los mercados se convenzan de que hay una nueva realidad y de largo plazo para que cuando llegue la hora dentro de cuatro años esté la posibilidad de conseguir financiamiento para poder cumplir con los pagos a los que el país se comprometa.