Las claves de la semana: licitación, deuda, FMI e inflación

Se trata de los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con Ajuste por CER 1%; Bonos del Tesoro Nacional en Pesos BADLAR Privada+100 puntos básicos y Bonos del Tesoro Nacional Vinculados al Dólar Estadounidense 4%. La recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15.

El jueves vencen unos $100.000 millones del bono denominado Dual, por lo que el Tesoro necesita recursos para afrontarlo.

La licitación se realizará por indicación de precio, el que deberá ser igual o superior al precio mínimo anunciado para cada uno de los Bonos.

El precio mínimo para los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con Ajuste por CER será de $980,67 por cada $1.000; para los Bonos BADLAR Privada, $991,03 por cada $1.000 y para los Bonos en dólares, u$s1.000,88 por cada u$s1.000.

Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo, de acuerdo con la información oficial.

La suscripción de los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con Ajuste por CER y de los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos BADLAR Privada, podrá realizarse únicamente en Pesos.

Para el caso de los Bonos del Tesoro Nacional Vinculados al Dólar, la suscripción podrá realizarse únicamente en Pesos, al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación "A" 3500 de este viernes.

Según lo dispuesto, podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores.

Guzmán va al Congreso y llega la misión del FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, asistirá este miércoles a la Cámara de Diputados a brindar detalles sobre la renegociación de la deuda externa, el mismo día en que arribará a la Argentina una misión de técnicos del FMI.

Bonistas piden que el funcionario brinde precisiones sobre los planes de reestructuración de deuda, luego que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó una quita al FMI.

El reclamo de los acreedores se produce tras el respaldo político que el gobierno de Alberto Fernández recogió en Europa para renegociar la deuda con el Fondo Monetario.

En Estados Unidos, los inversores piden detalles sobre el plan económico de Guzmán.

Sostienen que todavía no hay números precisos sobre lo que pretende hacer el Gobierno para aliviar el panorama financiero de los próximos años.

Los acreedores quieren detalles sobre el ajuste fiscal al que se comprometerá, y el perfil de crecimiento y de inflación que aspira lograr.

Se espera que uno de los ejes sobre los que hará hincapié el ministro Guzmán ante el Congreso será la cuestión fiscal.

Guzmán buscará transmitir la idea de que la Argentina necesita establecer lineamientos fiscales aún cuando despeje su horizonte financiero a través de la reestructuración de la deuda del FMI, los bonistas y el Club de París.

En el mercado argentino, los inversores creen que el ministro de Economía brindará ante Diputados definiciones generales, en una línea similar a lo ocurrido en su viaje reciente a Nueva York, cuando se reunió con inversores y salieron con dudas tras la charla en el Consejo de las Américas.

Esta semana el ministro buscará $96.000 millones para afrontar un vencimiento del Bono Dual el jueves a través de una licitación de tres títulos.

Si bien el Gobierno no cuenta aún con el Presupuesto -esperará a resolver el tema de la deuda-, sí tiene una ley de emergencia para garantizarse ingresos que según cálculos privados podrían mejorar el resultado fiscal primario del año pasado.

El superávit primario este año rondaría el 0,75% del PBI mientras que el déficit financiero pasaría de 3,7% en 2019 a 1,8% del Producto este año.

Misión a Brasil por el Mercosur

El canciller Felipe Solá encabezará esta semana una visita oficial a Brasil, donde se reunirá con su par local, Ernesto Araújo, para intentar encauzar la relación bilateral y acercar posiciones con la administración de Jair Bolsonaro.

El ministro de Relaciones Exteriores viajará junto al secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, y allí se encontrarán con el designado embajador, Daniel Scioli.

La visita a Brasil será de dos días y el evento central es el encuentro entre Solá y Araújo, aunque Beliz también mantendrá una reunión con el jefe de Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia, el influyente general Augusto Heleno.

El eje central del viaje es trabajar en la construcción de una relación sólida con el presidente de Brasil, en medio de las constantes críticas de Bolsonaro al gobierno de Alberto Fernández y al kirchnerismo.

En base a ese vínculo, se esperan profundizar después los intercambios comerciales, uno de los objetivos que se puso Solá para su gestión al frente de la Cancillería.

Este primer encuentro oficial entre los dos gobiernos podría servir de primer paso hacia una posterior cumbre entre Fernández y Bolsonaro que, por ahora, no asoma en el horizonte.

Esta semana, Scioli aseguró que todavía no tuvo una entrevista con el mandatario del país vecino, pero que espera que su "personalidad" contribuya a resolver eventuales conflictos que pudieran surgir en el futuro.

"No me vi personalmente con Bolsonaro todavía, tenemos amigos en común. Voy a pelear para defender los intereses de los argentinos, mi personalidad hace que resuelva problemas, los conflictos", subrayó el ex gobernador de Buenos Aires.

Además, sobre la visita de Solá, consideró que servirá para "despejar la incertidumbre" sobre la relación comercial con ese país, principal socio de la Argentina.

El INDEC da a conocer la inflación de enero

La implementación del programa Precios Cuidados permitió una desaceleración de la inflación en el primer mes del relanzamiento de esta medida, indicó el Gobierno nacional.

El informe se conoció a la espera del índice de inflación de enero que el INDEC difundirá el 13 de febrero próximo.

Los resultados oficiales indican que hubo una desaceleración en los ajustes de precios, una caída de la dispersión de los valores y una suba en las ventas de hasta 200% de los productos de la lista, según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo.

"Se trata de datos parciales, pero nos permiten ver que el programa viene bien y va a mejorar", dijeron fuentes oficiales.

El programa incluye 301 productos, algunos primeras marcas, y una reducción promedio de precios del 8%.

El Gobierno sostiene que el programa está cumpliendo el rol de establecer valores de referencia -tanto para consumidores como para las marcas- y disminuyendo la dispersión de valores.

La Secretaría de Comercio Interior verificó una caída en categorías como aceites, lácteos y productos para bebés.

Para el Gobierno, la desaceleración comenzó a notarse durante la segunda quincena de enero y se acentuó aún más durante los primeros seis días de febrero.

También se verificaron en la primera semana de enero fuertes subas por el descongelamiento del IVA en productos de la canasta básica.

Habrá que esperar los datos del INDEC de la próxima semana para conocer la inflación de los alimentos del primer mes de 2020.

La nueva canasta cuenta con 158 productos menos que la versión del gobierno anterior, pero es más representativa del consumo de los hogares, según la Casa Rosada.

La participación de los productos de precios cuidados en la facturación de los supermercados subió de 3,5% a 9%.

Los productos incluidos en el programa mostraron fuertes subas de ventas.

Las cantidades vendidas se incrementaron en promedio 14%, con picos de hasta 207% en el caso del queso rallado Sancor.

Los productos que mostraron más alzas fueron perfumería (67%), lácteos (62%), limpieza (22%) y almacén (18%).

También creció el consumo de leches, pastas secas, harina, manteca, aceites y yerba.

En cuanto al cumplimiento, según un relevamiento realizado en la zona del AMBA por los inspectores de la Secretaría de Comercio Interior, se registró un acatamiento del stock del 75% en promedio, del 79% respecto de la señalización y del 100% en precios.

Con el relanzamiento, se presentó una app con un sistema que sirve para localizar comercios adheridos, conocer la lista de productos incluidos en el acuerdo y denunciar cualquier incumplimiento o faltante.

En un mes la aplicación tuvo 210 mil descargas y los usuarios realizaron 21.080 avisos sobre irregularidades que son analizados por la Secretaria de Comercio.