Matías Tombolini: "Vicentín no presentó una propuesta para cancelar la deuda con el Banco Nación"

En diálogo con Radio 10 desde Necochea, Tombolini afirmó que la Vicentín "no paga un dólar desde hace cinco meses", y cuestionó que la empresa esgrima que el tipo de cambio la complicó pese a que "tuvo récord de ventas el año pasado". Si bien el vicepresidente del Banco Nación aclaró que "no causa ninguna gracia que Vicentín esté en una situación como esta", afirmó que desde la empresa "no manifestaron ninguna propuesta concreta de pago".

"Yo quiero que Vicentín pague", aseguró el vicepresidente de la centenaria institución estatal, y no descartó que agotados los procesos administrativos internos "termine interviniendo la justicia". En relación con estos créditos por un total de más 18 mil millones de pesos otorgados a una sola empresa durante la gestión de Javier González Fraga, en el gobierno de Mauricio Macri, Tombolini remarcó que "el Banco Nación tiene que ponerle el hombro a la pequeña y mediana empresa".

Hace cinco meses que no pagan ni un dolar"

Tombolini también recalcó su visión sobre la situación de la cerealera: "Encontramos que Vicentin tenía calificación de riesgo 1 y hacía meses que no pagaba un dólar. Entonces lo pusimos en situación 4. Cada una de las compañías (Algodonera Avellaneda, FRIAR S.A y Oleaginosa San Lorenzo) aportó para la campaña de Juntos por el Cambio la suma exacta de $4.500.000, dando un total de $13.500.000

Sobre la situación de institución, el ex candidato a Jefe de Gobierno destacó el hecho de que el presidente Alberto Fernández haya designado como titular a Eduardo Hecker.

"Alberto puso a uno que sabe de verdad. El banco está para atender a los heridos de la crisis ¿Quiénes son los heridos? , la pequeña y mediana empresa", concluyó Tombolini.