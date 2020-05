Alentador: en abril los inversores volvieron a los mercados emergentes

En particular, señalan que los flujos de deuda aumentaron, alcanzando los u$s15.100 millones. Mientras que por el lado de las acciones, la tendencia negativa que se observó el mes anterior continuó. “Las salidas de las acciones de mercados emergentes sin incluir a China ascendieron a u$s6.300 millones, mientras que los flujos hacia las acciones de China se recuperaron parcialmente, registrando una entrada neta de u$s8.200 millones, destacándose así la divergencia entre China y el resto del complejo de mercados emergentes”.

A nivel regional, el aumento en los flujos de deuda se distribuyó entre países emergentes de Asia, que experimentaron una entrada de u$s7.300 millones, seguido de u$s3.000 millones en América Latina.

Sin embargo, los economistas del IIF dan cuenta de que no todos son iguales y que la mejora para algunos puede ser transitoria o bien no llegar ni en el mediano plazo. “A pesar de la mejora de los flujos, creemos que la situación no está bien clara todavía en todos los mercados emergentes, ya que la combinación de la persistente incertidumbre en torno al Covid-19 y el espacio limitado de políticas es un desafío para algunos”, advierten. Cabe recordar que Argentina lidera lamentablemente este ranking de los más vulnerables, según informes del IIF y de otras consultoras y entidades internacionales.

La huida masiva de marzo (u$s52.300 M en acciones y u$s31.000 M en bonos) fue diferente a la de enero y principios de febrero, cuando la mayoría de las salidas estaban contenidas en Asia.