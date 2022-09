El Ministerio de Economía pidió investigar un hackeo interno

"En efecto, según se ha referido en la cuenta @MauroEldritch, un usuario de la plataforma digital ´Breached´ identificado como ´Everest´ ha difundido la siguiente oferta: ´For sale network acces to the Ministerio de Economía Argentina. Acces also to various financial instruments and software of the ministry´ (Se vende red de acceso al Ministerio de Economía de Argentina. Acceso a varios instrumentos financieros y al software del ministro)", continuó.

FdN1XWGWQAAoLUh.png

Casal explicó que, por el momento, desde las áreas técnicas del Ministerio "no se ha logrado detectar el acceso ilegítimo a nuestras bases de datos ni la sustracción de claves o información".

No obstante, añadió: "La oferta pública realizada torna imprescindible no sólo la exhaustiva investigación interna que se encuentra en curso, sino también la promoción de la pertinente investigación judicial por la posible existencia de delitos de acción pública que podrían afectar en forma directa los intereses del Estado Nacional".

"El Ministerio de Economía tiene multiplicidad de bases y sistemas informáticos que contienen datos vinculados organismos públicos y privados y, en especial, vinculados a las distintas áreas de gobierno y relativos también a decisiones de política económica y financiera proyectadas o en curso de ejecución", continuó.

Asimismo, agregó: "La posibilidad de que se haga o intente hacer uso ilegítimo de las mismas, sea mediante la difusión o venta de datos sensibles o aún la sustracción, modificación o supresión total o parcial de las bases y/o sistemas informáticos tiene potencialidad no sólo para alterar el eficaz desenvolvimiento de las funciones administrativas propias del área sino también incidir sobre los mercados cambiarios, financieros o de inversiones".

Por otro lado, el funcionario pidió que el caso sea investigado por el fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires, porque allí se encuentra la sede del Ministerio y porque "la hipótesis principal importa afectación directa del Estado Nacional".

También solicitó que "se certifiquen por secretaría las publicaciones mencionadas de la red social Twitter y de la plataforma Breached y se soliciten informes a la empresa, titular o responsable la plataforma ´Breached´ a fin de que aporte todos los datos disponibles del usuario identificado como ´Everest´", entre otras cosas.