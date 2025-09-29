Una moto que parece salida de una película de ciencia ficción promete revolucionar la movilidad eléctrica: Omo X, creada por exdirectivos de XPeng, combina diseño futurista, conducción autónoma y funciones que hasta ahora solo se veían en autos de alta gama.
Llega la moto eléctrica inteligente: estabilidad, conducción autónoma y se estaciona sola
Con una carrocería modular que puede transformarse en scooter, cruiser o touring, la Omo X cambia no solo su apariencia, sino también su capacidad de carga. Pero su verdadero diferencial está bajo la superficie: el sistema Halo Pilot, desarrollado por los antiguos líderes de conducción automatizada de XPeng, la dota de tecnología autónoma de última generación.
Llega la moto eléctrica autónoma: mantiene la estabilidad y se estaciona sola
Entre sus funciones más sorprendentes se destacan el autoequilibrio inteligente, que mantiene la estabilidad incluso a baja velocidad, y el control de crucero adaptativo (ACC) con arranque y frenado automático. Además, incorpora un asistente de frenado (CAB) que detecta posibles colisiones y actúa en milisegundos para evitarlas.
Otra de sus innovaciones es el estacionamiento autónomo: desde la pantalla táctil de 10,2 pulgadas, el usuario selecciona un lugar y la moto se estaciona sola. También ofrece recarga inalámbrica, cámaras 360º, llave digital y ciberseguridad avanzada.
Desarrollada por Omoway, una startup con base en Indonesia y respaldo internacional, la Omo X promete marcar un antes y un después en el mundo de las dos ruedas. Aunque su precio y lanzamiento oficial se revelarán recién en 2026, ya se perfila como una de las motos más futuristas del mercado.
