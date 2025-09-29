SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

29 de septiembre 2025

Llega la moto eléctrica inteligente: estabilidad, conducción autónoma y se estaciona sola

Entre sus funciones más sorprendentes se destacan el autoequilibrio inteligente, que mantiene la firmeza incluso a baja velocidad, y el control de crucero adaptativo (ACC) con arranque y frenado automático.

La Omo X promete revolucionar el mercado

Con una carrocería modular que puede transformarse en scooter, cruiser o touring, la Omo X cambia no solo su apariencia, sino también su capacidad de carga. Pero su verdadero diferencial está bajo la superficie: el sistema Halo Pilot, desarrollado por los antiguos líderes de conducción automatizada de XPeng, la dota de tecnología autónoma de última generación.

Informate más

Llega la moto eléctrica autónoma: mantiene la estabilidad y se estaciona sola

Entre sus funciones más sorprendentes se destacan el autoequilibrio inteligente, que mantiene la estabilidad incluso a baja velocidad, y el control de crucero adaptativo (ACC) con arranque y frenado automático. Además, incorpora un asistente de frenado (CAB) que detecta posibles colisiones y actúa en milisegundos para evitarlas.


Otra de sus innovaciones es el estacionamiento autónomo: desde la pantalla táctil de 10,2 pulgadas, el usuario selecciona un lugar y la moto se estaciona sola.

Otra de sus innovaciones es el estacionamiento autónomo: desde la pantalla táctil de 10,2 pulgadas, el usuario selecciona un lugar y la moto se estaciona sola. También ofrece recarga inalámbrica, cámaras 360º, llave digital y ciberseguridad avanzada.

Desarrollada por Omoway, una startup con base en Indonesia y respaldo internacional, la Omo X promete marcar un antes y un después en el mundo de las dos ruedas. Aunque su precio y lanzamiento oficial se revelarán recién en 2026, ya se perfila como una de las motos más futuristas del mercado.

