Ni recesión ni el final del "carry trade": Wall Street otra vez a tiro de los récords

¿Recesión? ¿Dónde? Las ventas minoristas , que habían declinado 0,2% en junio, aumentaron 1% en julio. En EEUU, el consumidor no se enteró de que son tiempos borrascosos en el mundo de las finanzas. Y hace lo que siempre. Gasta. Se queja de los altos precios, procura descuentos más que antes, pero gasta. El núcleo de las ventas minoristas, la porción que mejor correlaciona con el consumo de las cuentas nacionales, creció por tercer mes consecutivo. Anudó un avance de 0,3% por encima del robusto 0,9% de junio. Así las cosas, la expansión no está en discusión. Su marcha es saludable. El consumo privado, la parte del león de la demanda agregada, proyecta una mejora sólida -en un cauce más cerca de 3% que de 2,5%- en el tercer trimestre y ahuyenta los fantasmas de un estancamiento.

Eso sí, el mercado de trabajo enfrió su ímpetu. La tasa de desempleo aumentó medio punto de marzo a julio inclusive. Su nivel es todavía reducido -4,3%- pero la magnitud y velocidad del salto es muy importante. ¿Cómo es entonces que el consumidor no acusa recibo? Ocurre que también creció el empleo (y el salario real). Se crearon más de 700 mil puestos netos en el período citado.

La desocupación en alza se alimenta de una ampliación sostenida de la fuerza laboral. Los que se suman mes a mes -debutantes y reingresantes- no son absorbidos a pleno. Los despidos, en cambio, no aumentan. Su nivel en julio fue el más bajo de los últimos dos años. Y si el incremento súbito de los pedidos de subsidio de desempleo, dos semanas atrás, hizo pensar otra cosa, ya se corrigió. El huracán Beryl, de fugaz paso por Texas, y algunos cierres temporarios de plantas automotrices tuvieron la culpa del fugaz repunte. Ante todo, no hay signos de daño permanente.