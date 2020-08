¿Por qué sube el oro?

Los analistas señalan como principal causal a la relación inversa entre los rendimientos del mercado de bonos de deuda soberana que alcanzan valores negativos a lo largo de Europa y cercanos a cero en Estados Unidos con un resultado de tasas de interés reales negativas. Además, con la crisis Covid-19 y el estrés financiero con los posteriores rebrotes, el oro retomó su rol como cobertura. En reminiscencia al abandonado “patrón oro” con el cual la moneda fiduciaria emitida por los gobiernos tenía un respaldo físico en el metal.

El monumental plan de estímulo que lleva a cabo la FED adquiriendo activos financieros por un total de u$s4,2 billones desde febrero, permitió vehiculizar una fuerte recuperación en el mercado de acciones luego de los mínimos registrados del S&P 500 el día 23 de marzo. El principal índice accionario del mundo acumula un crecimiento del 3% en el año, mientras que los beneficios corporativos de las empresas después de impuestos caen un 3% en el año. Lo que apunta a pensar es si ¿es este el valor real de las cotizaciones en el mercado de acciones?

Los titulares en las últimas semanas resaltan el hecho de que el dólar se está debilitando, acumula una caída del 7% en los últimos 3 meses y del 3.4% en el último mes. Y es que con un crecimiento del 20% en el M2 en los Estados Unidos, y una inflación estable en el orden del 2% anual el dólar pierde fortaleza como moneda de valor y los inversores eligen otras opciones.

La cotización superó luego de 9 años su máximo histórico alcanzado en septiembre del 2011 y transitó un período de agotamiento del ciclo de commodities, guerras comerciales y la actual crisis sanitaria global. En el transcurso del mes la cotización crece un 16% y alcanza a superar los u$s2.000.

Oro dólares onza TradingView Gráfico Oro por TradingView TradingView

¿Qué acciones podemos mirar?

Consultados sobre expectativas y las empresas a observar Mariano Elian Turk y Damian Brik, analistas de BienVista opinaron:

“El nivel de estímulos no solo de parte de la Reserva Federal sino también del resto de los Bancos Centrales de los principales países del mundo, fue muy importante... y no parece haber terminado. Si uno mira la correlación existente entre la tasa de interés (negativa en estos momentos) y el precio del oro, no debería sorprenderse por el actual nivel de precios”.

“No menos importante es destacar que la producción mundial y el nivel de reservas vienen retrocediendo año tras año lo que fortalece aún más a los precios y nos da un margen de seguridad de cara al futuro”.

Gráfico reservas internacionales de oro 2007 2019 tradingview Gráfico reservas internacionales de oro informadas por compañías productoras globales.

“Hace varios meses, cuando comenzaron a mostrarse niveles de emisión récords y una mayor tenencia por parte de los bancos centrales, tomamos posición long en empresas productoras como Barrick Gold, Newmont y Yamana. Además del principal ETF global de mineras de oro, GDX, donde Barrick tiene el 13% de ponderación. Localmente estas empresas cotizan en CEDEARS lo que además te brinda una cobertura cambiaria”