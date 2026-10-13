Otra funcionaria de la Fed reclama una política monetaria más restrictiva para contener la inflación + Agregar ámbito en









La titular de la Fed de Cleveland alertó sobre el impacto del aumento de precios en las decisiones corporativas y el auge de la Inteligencia Artificial. Reclamó un sesgo restrictivo urgente para evitar correcciones drásticas en el futuro.

Beth Hammack pide política monetaria restrictiva para contener la inflación.

Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, afirmó que el banco central estadounidense debería adoptar "con relativa rapidez" una postura de política monetaria más restrictiva.

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Según Hammack, el objetivo central de esta medida es contener la inflación que se ha generalizado en la economía y que ya influye de manera directa en los planes de fijación de precios de las empresas.

La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland señaló que “considero que las presiones inflacionarias tienen un alcance relativamente amplio, en lugar de concentrarse en un solo componente. La energía ha acaparado los titulares este año, con el aumento de los precios del petróleo, la gasolina al por menor y el diésel, pero eso no es todo”, dijo Hammack en unas declaraciones durante una conferencia de la Asociación Nacional de Economía Empresarial.

La funcionaria afirmó que la inflación se extiende a precios de empresas, energía y componentes de alta tecnología. El detalle La titular del organismo reveló conversaciones recientes mantenidas en su distrito con directivos de empresas, quienes manifestaron su intención de incrementar los precios de venta a un ritmo superior al aumento de sus propios costos de producción.

“Una orientación restrictiva de la política monetaria es adecuada para garantizar un retorno oportuno a una inflación de 2.0%”, afirmó Hammack. “Cuando sea factible, en general considero que es preferible realizar ajustes más modestos, y hacerlo con relativa rapidez, en lugar de esperar y correr el riesgo de tener que llevar a cabo una corrección de rumbo más drástica” si la inflación se vuelve más persistente o las expectativas de inflación comienzan a aumentar.

Hammack prefiere medidas rápidas y modestas para evitar correcciones drásticas. Hammack subrayó que “las presiones por el lado de la demanda derivadas del auge de la inteligencia artificial están haciendo subir los precios de componentes clave informáticos, electrónicos y de alta tecnología. Esto incrementa los costos de los centros de datos, sí, pero también de los proyectos que utilizan componentes similares en la aviación, la producción de electricidad y la construcción”.