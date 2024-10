Pablo Lavigne: "Con una economía cerrada no se puede invertir en tecnología”

Pablo Lavigne , secretario de Comercio de la Nación, estuvo presente en el evento Somos Industria , un congreso que reúne durante dos días -este miércoles y jueves- al sector fabril en Costa Salguero . Durante su exposición aseguró que “ se crece con una economía integrada, no cerrada ”. De lo contrario -advirtió- “ no se puede invertir en tecnología ” y “quien peor la pasa, es la pyme ”.

También hizo referencia al sistema impositivo en el país. Particularmente, señaló que el impuesto de Ingresos Brutos en las provincias es menor al de la tasa de seguridad e higiene en algunos casos, lo cual es “muy interesante”. “Un Estado chico es menos impuestos, tampoco nos gusta el gasto público”, aseguró.

Mensaje a los industriales

Seguidamente, le dejó un mensaje a los industriales: “Hay que levantar la mano en cada municipio para ganar esta discusión. Ustedes, los industriales, también tienen que dar esta batalla por los Ingresos Brutos.”

Respecto de la necesidad de aumentar exportaciones, no solamente mencionó la importancia de bajar impuestos nacionales, provinciales y locales, sino también de mancomunar proveedores locales con grandes proyectos mineros que actualmente se desarrollan. “Para nosotros en la economía cerrada no se genera valor y quien peor la pasa es la pyme. Se crece con economía integrada, no cerrada”, entendió sobre este punto.

Por último, el Secretario de Comercio aseguró que el blanqueo “aportará bastante disponibilidad de dólares”, que contribuirán a la estabilidad económica y desarrollo de la actividad de la industria argentina.