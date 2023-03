Pánico en startups globales por efecto contagio de SVB

Los temores de contagio han llegado a Canadá , donde la cartera de préstamos del banco se ha duplicado en el último año. La unidad de SVB en el Reino Unido está a punto de ser declarada insolvente , ya ha dejado de operar y ya no acepta nuevos clientes.

Este es solo el comienzo. SVB también tenía sucursales en China, Dinamarca, Alemania, India, Israel y Suecia. Los fundadores advierten que la quiebra del banco podría acabar con las empresas emergentes de todo el mundo sin la intervención del gobierno. La empresa conjunta de SVB en China, SPD Silicon Valley Bank Co., buscaba calmar a los clientes locales recordándoles que las operaciones han sido independientes y estables.

“Esta crisis comenzará el lunes, por lo que le pedimos que la evite ahora”, dijeron los fundadores y directores ejecutivos de empresas emergentes del Reino Unido en la carta a Hunt. Las empresas enumeradas en la carta incluyen Uncapped, Apian, Pockit y Pivotal Earth.

Hunt habló con el gobernador del Banco de Inglaterra sobre la situación el sábado por la mañana, y el secretario de economía del Tesoro sostuvo una mesa redonda con las empresas afectadas más tarde ese día, dijo el Tesoro.

Subrayando el desafío que enfrentan los gobiernos para manejar el alcance total de las consecuencias: el Tesoro del Reino Unido ha comenzado a sondear a las nuevas empresas, preguntando cuánto tienen en depósito, su consumo de efectivo aproximado y su acceso a las instalaciones bancarias en SVB y más allá, dos personas familiarizadas con el asunto dijeron, pidiendo no ser identificados porque la información no es pública. El Tesoro se negó a comentar sobre la encuesta.

Los fundadores esperaban ansiosamente el resultado de la mesa redonda y cualquier información sobre cómo se manejarían sus depósitos en el banco. Toby Mather, director general de la startup de software educativo Lingumi, tiene el 85% del efectivo de su empresa en SVB. Intentó transferir sus cuentas de SVB usando una aplicación de iPhone, pero a partir del sábado por la noche, no estaba seguro de si eso funcionó. “Esto es vida o muerte para nosotros”, dijo. “Estas cosas parecían tan mundanas antes”.

Jack O'Meara, fundador de la startup de genómica de Londres Ocher Bio, pasó el fin de semana tratando, sin éxito, de sacar los depósitos de SVB. “Si no hay intervención”, dijo, “realmente podría acabar con una generación de empresas emprendedoras”.

El congresista estadounidense Ro Khanna de Santa Clara celebró un encuentro el viernes por la noche al que asistieron más de 600 personas, incluidos fundadores de empresas emergentes, líderes tecnológicos y empleados de SVB. Se prolongó durante más de 2,5 horas con el enfoque principal en las pequeñas empresas que intentan hacer la nómina en todo el país el lunes.

Los clientes de SVB en California, muchos de ellos fundadores de nuevas empresas, se pararon frente a la sucursal del banco en la famosa Sand Hill Road de Silicon Valley bajo el frío y la lluvia el viernes, llamando a las puertas de vidrio cerradas e intentando que los representantes de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos responder a sus preguntas.

Una fundadora de una startup de drones dijo que un retiro que hizo el jueves no se había concretado y que le preocupaba pagar la nómina de sus 12 empleados de tiempo completo. Había intentado llamar a la FDIC varias veces, “pero el número no responde”, dijo.

Otro cliente comentó que debería haber traído una botella de whisky para pasar mientras esperaban. Al tratar de obtener más información de un representante de la FDIC, dijo: “Póngase en nuestro lugar”. El representante se disculpó antes de cerrar la puerta de vidrio una vez más.

Algunos en el mundo de VC y de inicio están tratando de encontrar soluciones temporales. Uncapped, una startup de tecnología financiera del Reino Unido que presta a otras startups, dijo que está lanzando un programa de financiamiento de emergencia para ayudar a las empresas a cumplir con la nómina y otras obligaciones, así como préstamos puente a más largo plazo para ayudar con el capital de trabajo.

Alexander Fitzgerald, fundador de la startup de banda ancha Cuckoo y exfuncionario del Tesoro, señaló que las finanzas de las startups británicas ya están al límite debido a una desaceleración en el mercado de financiación de capital de riesgo. “Las nuevas empresas británicas necesitan que el Tesoro intervenga rápidamente”, dijo.

En Canadá, la unidad de SVB Financial Group en el país reportó 435 millones de dólares canadienses (314 millones de dólares) en préstamos garantizados el año pasado, el doble de los 212 millones de dólares canadienses del año anterior, según muestran documentos regulatorios. Entre sus clientes se encuentran el proveedor de software de comercio electrónico Shopify Inc. y la compañía farmacéutica HLS Therapeutics Inc., según un comunicado anterior del banco.

La firma de tecnología publicitaria AcuityAds Holdings Inc., con sede en Toronto, reveló el sábado que tenía u$s55 millones en depósitos en SVB, lo que representa más del 90% de su efectivo. La firma detuvo la negociación de sus acciones el viernes después de una caída del 14%, citando la "situación en desarrollo" con Silicon Valley Bank.