Steven Spielberg se unió a un selecto grupo de artistas tras obtener su primer premio Grammy + Seguir en









El documental "Music by John Williams" se llevó la estatuilla a mejor película musical en la previa de la ceremonia principal.

Spielberg ya pertenece al club EGOT.

Steven Spielberg se ha convertido en uno de los pocos artistas en lograr la categoría que en Estados Unidos se conoce como EGOT. El domingo, el guionista, director y productor fue incluido en la cohorte de élite cuando ganó su primer premio Grammy, con el documental de Disney+ Music by John Williams que produjo y que ganó el premio a Mejor Película Musical.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El documental dirigido por Laurent Bouzerau superó a Devo, Live at the Royal Albert Hall, Relentless y Piece by Piece en la contienda por el Grammy. También recibieron el premio sus compañeros productores Bouzereau, Sara Bernstein, Justin Falvey, Darryl Frank, Brian Grazer, Ron Howard, Meredith Kaulfers, Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Justin Wilkes.

“Gracias a todos los votantes de los Grammy, cuyo reconocimiento a Music by John Williams significa el mundo para mí y para nuestro equipo de Amblin”, sostuvo el director en una declaración tras recibir el gramófono dorado.

Y agregó: “Este reconocimiento es profundamente valioso porque valida lo que he sabido por más de 50 años: la influencia de John Williams en la cultura y la música no tiene medida, y su arte y legado no tienen igual. Me siento orgulloso de estar asociado a la hermosa película de Laurent”.

¿Qué significa la categoría EGOT? Representando los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, pocos han alcanzado el estatus EGOT, incluidos Audrey Hepburn, Elton John, Jennifer Hudson, John Legend, Mel Brooks, Rita Moreno, Viola Davis y Whoopi Goldberg.

Spielberg ha ganado tres Premios Oscar, el primero a Mejor Película por La Lista de Schindler en 1994 (actualmente está nominado a la misma categoría por Hamnet). Cuenta con un total de 13 Premios Emmy (cuatro en horario estelar) desde 1991, además de un Premio Tony al Mejor Musical en 2022 por la producción de A Strange Loop.