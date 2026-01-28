TikTok reportó fallas técnicas y un 150% de desinstalaciones en EEUU

Analistas vinculan las bajas a las dificultades en el uso como a la nueva filial creada recientemente en el país. En paralelo, una nueva aplicación competidora asegura "un entorno equitativo" a los usuarios.

La plataforma de entretenimiento TikTok reportó una serie de fallas técnicas en EEUU , lo que llevó a un 150% de desinstalaciones. Analistas señalan que el fenómeno se vincula, además, a la constitución de una nueva entidad estadounidense de la firma china.

La ola de desinstalaciones fue registrada por analistas de la empresa Sensor Tower e investigadores, citados por CNBC, sostienen que el fenómeno estaría vinculado tanto a las dificultades técnicas recientes como a la nueva filial creada, encabezada por Adam Presser , exdirector de operaciones de la compañía.

Un análisis de la firma Appfigures mostró además que, en el mismo período, aumentaron de forma significativa las descargas de UpScrolled, un competidor independiente de TikTok, con un crecimiento en tiendas digitales de EEUU, Reino Unido y Australia , al pasar de apenas unos cientos a más de 41.000 descargas en pocos días.

Desarrollada por el australiano Issam Hijazi , UpScrolled recuerda en su diseño a las primeras versiones de Instagram. "Con demasiada frecuencia, los usuarios no saben si su voz será escuchada o suprimida silenciosamente", señala en su web y describe que "UpScrolled cambia esto, asegurando que cada publicación tenga una oportunidad justa de ser vista, creando un entorno auténtico y equitativo".

Las dificultades actuales de TikTok se producen en un contexto de alta sensibilidad política y regulatoria en EEUU , donde la plataforma estuvo bajo escrutinio durante años por preocupaciones de seguridad nacional, el manejo de datos de los usuarios y sus vínculos con China.

En ese marco, la creación de una empresa conjunta dedicada exclusivamente al mercado estadounidense busca responder a las exigencias de las autoridades y garantizar mayor control local. Sin embargo, analistas señalan que este proceso de reorganización podría estar generando tensiones técnicas y operativas que afectan la experiencia de los usuarios.

Juicio histórico en EEUU contra Meta, TikTok y YouTube por acusaciones de adicción juvenil

Meta AI, TikTok y YouTube enfrentarán esta semana un juicio en Estados Unidos por acusaciones de haber contribuido a una crisis de salud mental juvenil mediante el diseño adictivo de sus plataformas, en un proceso judicial que pone en debate el impacto del uso intensivo de redes sociales en niños y adolescentes.

El caso se tramita en el Tribunal Superior de California, en el condado de Los Ángeles, y tiene como demandante a una joven de 19 años identificada como K.G.M. Según los documentos judiciales, la mujer sostiene que se volvió adicta a las redes sociales desde muy temprana edad debido a mecanismos de diseño llamativos y persistentes, lo que habría alimentado su depresión y pensamientos suicidas. Con esa base, busca responsabilizar legalmente a las empresas tecnológicas.