Esperan crecimiento 'anémico' porque habrá muy pocas inversiones

Para entender el cuadro de situación, luego del período de la convertibilidad, solo en muy pocos años, la economía llegó a invertir apenas por encima del nivel crítico. Desde el año pasado el país viene comiéndose cada año un poco de su acervo de capital, por lo que cada vez tiene menos capacidad de producción. Todo esto redunda en la pobrísima tasa de crecimiento que viene mostrando la Argentina desde los ‘70 donde el PBI per cápita expone a la claras tamaño estancamiento secular e idiosincrático que sufre, hace décadas, el país. Semejante deterioro macroeconómico termina dañando la productividad de la economía, de ahí que de no mediar cambios sustanciales no es esperable una recuperación del nivel de actividad tras la pandemia. Puede haber un lógico rebote pero no el encauzamiento de un sendero de crecimiento económico sostenido.