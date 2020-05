¿Quién medirá el PBI en caso de pagar cupón?: último debate con Bondholders

Extraoficialmente, desde el Gobierno se reconoce que los acreedores piden esta cláusula para avanzar en un acuerdo final, pero se cree que es más un nuevo capítulo del gran póker que se está jugando con profesionales en estas batallas. Y que, llegado el momento, será una de los capítulos en el que los bonistas cederán, como para mostrar buena voluntad. Sin embargo, los Exchange Bondholders, parecen firmes hoy en su reclamo de recurrir al FMI como fiscalizador y “autoridad” del dato del crecimiento de la economía argentina, tal como ya adelantó este diario el lunes pasado. Los datos del Fondo vendrían luego de un acuerdo con la Argentina, para liquidar el saldo de los u$s44.800 millones del stand by suspendido; y cuya renegociación tiene turno asignado para luego de cerrado el acuerdo con los privados. El FMI, que no acepta quitas, exigirá la aplicación de un Artículo IV. Esto es la habilitación de misiones periódicas para verificar la marcha de las cuentas nacionales, lo que deriva luego en un sello de calidad sobre los números que publique un país. Se recuerda que entre 2006 y 2015 los datos sobre inflación no eran considerados válidos por el organismo. Ese nivel de “policía económica” es el que reclaman los Bondholders.

Sus argumentos suenan sólidos. La posición de presionar en este tema parte del juicio que mantienen contra la Argentina algunos de los acreedores que militan dentro de este grupo de acreedores. Se trata de la causa por la medición del Cupón PBI en 2013, que el fondo buitre Aurelius presentó (y logró abrir) en el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, argumentando que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se subestimó el crecimiento del país para no liquidar el cupón. El juicio avanzó en junio de 2019, luego de que Aurelius denunció al entonces ministro de Economía, Axel Kiciloff, de “mal desempeño”, planteo que la jueza Loretta Preska avaló iniciando una causa en la que, de terminar perdidoso, el país debería reconocerle a los bonistas unos u$s3.500 millones de base.

Esta causa podría convertirse para la Argentina en una verdadera bomba de tiempo financiera y fiscal si finalmente Preska determina que el fondo buitre Aurelius tiene razón en su reclamo. Esto sucedería si para la jueza de primera instancia se confirma que en 2013, durante la intervención del INDEC de Guillermo Moreno, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos u$s3.000 millones en 2014. Según la denuncia de Aurelius, el Gobierno alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año supere el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del cupón PBI. El INDEC calculó para ese año un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”. Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el Cupón PBI hubiera sido obligatorio. El demandante presentó ante Preska datos sobre el INDEC, con un sospechoso nivel de información interna que sólo puede haber sido obtenida (y calculada) con colaboración local. Curiosamente, la primer defensa del país en este caso fue la presentación que en julio del año pasado hizo el gobierno de Mauricio Macri, donde justificó la intervención morenista afirmando que “el Gobierno afirma que Argentina estaba en su derecho de modificar el año base”. Aurelius es un viejo conocido de la Argentina. Y de muchos países con destino de mal manejo de su deuda pública y privada. Es propiedad de Mark Brodsky, discípulo de Paul Singer y exempleado de Elliott, quien en algún momento en los inicios de la década pasada se independizó y abrió su propio bufete buitre. Si bien su mayor y más beneficioso negocio lo hizo con la Argentina y el “juicio del siglo”, se lo conoce por su inquietud de bucear por todo el mundo para encontrar oportunidades de negocios en Estados a punto de alcanzar el default o empresas importantes en dificultades. Por ejemplo, contra Puerto Rico en tiempos de su crisis económica y financiera, y contra Petrobras en medio de la causa por el “Lava Jato”. Como con el resto de los tenedores no se le conoce participación en ninguno de los tres grupos de bonistas que negocia la Argentina. Por ahora.