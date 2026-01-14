ANSES: de cuánto será la jubilación máxima de febrero 2026 con el nuevo aumento + Seguir en









Cada mes, las jubilaciones aumentan un porcentaje que se alinea con el último índice de inflación que publicó el INDEC.

Cömo impacta en los haberes previsionales la inflación de diciembre 2025.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados de las jubilaciones máximas, después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicara el dato de inflación correspondiente a diciembre de 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según la fórmula de movilidad vigente, los haberes previsionales deben aumentar todos los meses de acuerdo al índice inflacionario más reciente al momento de computar el ajuste. De esta forma, se busca que este sector de la población no pierda poder adquisitivo frente a la variación de precios.

ANSES billetes.webp La inflación de diciembre 2025 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al último mes del 2025 fue del 2,8%, mientras que la variación interanual acumulada durante el año fue del 31,5%.

La división que más aumentó en diciembre de 2025 fue el transporte con un 4% y le sigue vivienda, servicios y combustibles con un 3,4%. En cuanto a los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un 3,1% de incremento. Las dos divisiones que menos aumentaron fueron la de Ropa y Calzado con 1,1% y la de Educación, con un 0,4%.

De cuánto será el aumento a los jubilados en febrero 2026 De acuerdo con los datos proporcionados por el INDEC, ANSES confirmó que los jubilados y pensionados recibirán un 2,8% de aumento en febrero en relación a lo percibido durante el primer mes de 2026. Esto posicionaría a la jubilación mínima en $359.184,82 y a la máxima en $2.416.973,81.

En cuanto a las pensiones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegaría a $287.348,86, las Pensiones No Contributiva (PNC) alcanzarían los $326.786,55.

Temas ANSES