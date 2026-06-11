Cuánto gano si invierto $4.000.000 en un plazo fijo

Conocé los detalles de la herramienta que te permite saber de antemano tu ganancia al finalizar el período elegido para una colocación.

Una diferencia de algunos puntos porcentuales puede traducirse en una ganancia mayor al finalizar el plazo pactado

El plazo fijo está entre las alternativas más elegidas por quienes buscan resguardar sus ahorros, mediante una inversión simple y con una rentabilidad definida desde el inicio. Las tasas de interés ofrecidas por los bancos r egistraron modificaciones durante las últimas semanas. Esa situación generó mejoras en algunos rendimientos disponibles para los ahorristas que optan por este instrumento.

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La Tasa Nominal Anual (TNA) alcanza actualmente hasta el 19% en varios bancos de referencia . Ese porcentaje se ubica por encima de los niveles observados a comienzos de mayo y sirve como parámetro para calcular las ganancias potenciales de una colocación.

Una inversión de $4.000.000 a un plazo de 30 días con una TNA del 19% permite obtener una renta estimada de $62.465,75 . Al finalizar el período pactado, el titular recibiría aproximadamente $4.062.465,75 , monto que incluye tanto el capital inicial como los intereses generados. La rentabilidad final varía según la entidad elegida. Cada banco establece su propia tasa para este tipo de depósitos, por lo que la comparación entre opciones adquiere relevancia antes de concretar una inversión.

El plazo fijo consiste en depositar una suma de dinero en una entidad financiera durante un período previamente determinado. El banco fija una tasa de interés desde el momento de la constitución de la operación. Esa característica permite conocer con anticipación el resultado económico que se obtendrá al vencimiento.

La modalidad más habitual contempla colocaciones a 30 días. Los clientes pueden acceder a este producto desde el home banking o mediante las aplicaciones móviles de las entidades. La previsibilidad aparece como uno de los principales atributos del plazo fijo. El inversor sabe desde el comienzo cuál será el monto total que recibirá una vez finalizado el plazo elegido.

La seguridad también constituye un aspecto valorado por muchos ahorristas. Esa condición explica la permanencia de esta herramienta entre las alternativas más difundidas del sistema financiero. La inflación incide sobre la rentabilidad real de la inversión. Un incremento de precios superior al rendimiento obtenido puede reducir la capacidad de compra del dinero percibido al vencimiento.

El trámite para constituir un plazo fijo se realiza en pocos pasos y no requiere procedimientos complejos.

Para efectuar la operación, los usuarios deben:

ingresar al home banking o a la aplicación del banco

acceder al apartado "Inversiones" o "Plazo fijo"

seleccionar el monto a invertir

elegir un plazo de 30 días

confirmar la operación

guardar el comprobante

El banco acredita automáticamente el capital depositado junto con los intereses correspondientes al finalizar el período establecido.

plazo fijo inversiones Depositphotos

Valores de TNA en los principales bancos

Las entidades financieras mantienen diferentes niveles de rendimiento para los depósitos a plazo fijo. Las variaciones en las tasas generan diferencias en las ganancias que puede obtener cada inversor.

Los porcentajes informados por los bancos para colocaciones a 30 días son los siguientes:

Banco Nación: 19%

Banco Galicia: 15%

Banco BBVA: 18,75%

Banco Santander: 15%

Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5%

Banco Macro: 18,5%

ICBC Argentina: 17,5%

Banco Ciudad: 17%

Banco Patagonia: 16%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco BICA: 23%

Banco CMF: 23,25%

Banco Comafi: 18%

Banco de Comercio: 19%

Banco de Formosa: 19%

Banco de Córdoba: 20,75%

Banco del Chubut: 18,5%

Banco del Sol: 21%

Banco Dino: 20%

Banco Hipotecario: 18%

Banco Julio: 20%

Banco Mariva: 20,5%

Banco Masventas: 19%

Banco Meridian: 23,25%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%

Banco VOII: 23,25%

BIBANK: 21%

Crédito Regional Compañía Financiera: 23,5%

Reba Compañía Financiera: 23%

Las diferencias entre entidades muestran que la elección del banco puede modificar el rendimiento obtenido por el ahorrista. La tasa disponible constituye uno de los factores centrales al momento de evaluar una colocación.