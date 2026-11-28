La Fiscalía investiga la colocación de fondos públicos en Ueno bank y un contrato de consultoría del exfuncionario con el grupo que controlaba la entidad.

Carlos Fernández Valdovinos está imputado por cuatro presuntos delitos en la investigación por la caída de Ueno bank.

La Fiscalía de Paraguay imputó al exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos por presunto lavado de activos y otros tres delitos en la investigación por la caída de Ueno bank. Además, solicitó su prisión preventiva, el congelamiento de sus cuentas bancarias y restricciones sobre sus bienes.

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Fernández Valdovinos integró el gobierno de Santiago Peña entre agosto de 2023 y marzo de este año. Los investigadores lo acusan de haber autorizado depósitos millonarios de recursos públicos en la entidad intervenida y buscan determinar si recibió beneficios a cambio.

El fiscal Christian Benítez explicó que uno de los puntos centrales del expediente es la colocación de 250.000 millones de guaraníes, equivalentes a unos u$s38,8 millones , y su posible relación con un contrato que el exfuncionario firmó con el grupo empresarial que controlaba el banco.

Además de lavado de activos, la imputación comprende los presuntos delitos de administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado y asociación criminal.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que Fernández Valdovinos habría formado parte de una estructura coordinada dentro del Estado destinada a garantizar financiamiento público, liquidez y protección institucional al Grupo Vázquez .

Santiago Peña permanece en prisión preventiva tras su destitución, en el marco de la investigación por el caso Ueno bank.

Los investigadores también pusieron bajo análisis un contrato personal de consultoría estratégica que el exministro suscribió con ese conglomerado en agosto, cuando ya había dejado la cartera económica, pero seguía como integrante del Consejo de Administración de la represa de Itaipú.

El acuerdo tenía una duración de dos años y contemplaba honorarios de u$s20.000 mensuales, además de una remuneración adicional de u$s60.000 y otros beneficios.

La Fiscalía busca establecer si esos pagos constituían una contraprestación irregular vinculada con las decisiones que el exfuncionario había tomado sobre los fondos estatales.

Benítez indicó que, junto con el pedido de prisión preventiva, el Ministerio Público solicitó prohibir la venta y el gravamen de sus bienes y congelar todas sus cuentas bancarias. Esas medidas deberán ser resueltas por la Justicia.

El caso Ueno bank también alcanza a Santiago Peña

La investigación forma parte de la causa que involucra a Peña, destituido el 6 de noviembre mediante un juicio político en el Senado, después de que se lo vinculara con Ueno bank.

El exmandatario permanece en prisión preventiva y está imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal, lavado de activos y cohecho.

Antes de su intervención, Ueno bank informaba una cartera de más de 2,94 millones de clientes. La entidad también concentraba recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), otras cuatro cajas de jubilados y distintas instituciones públicas.

La crisis bancaria derivó, además, en la renuncia del entonces titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y de tres directivos del organismo, quienes también se encuentran bajo prisión preventiva.