Plazo fijo: este es el único banco que da 52% de tasa de interés, ¿cuánto gano si deposito $ 1.000.000 a 30 días?







En el contexto actual de tasas bajas, surge una alternativa de Cocos Capital que promete maximizar tu inversión mensual de manera rápida y segura.

Una entidad financiera ofrece un rendimiento superior al promedio del mercado, ideal para quienes buscan hacer crecer su dinero en solo un mes. Depositphotos

En un contexto económico donde la inflación y la variación del dólar afectan el poder adquisitivo de los argentinos, los plazos fijos continúan siendo una de las alternativas más buscadas para proteger los ahorros y obtener rendimientos seguros. Si bien la mayoría de las entidades redujeron sus tasas de interés en los últimos días, existe una que se destaca por ofrecer un retorno especialmente atractivo para quienes buscan maximizar sus ganancias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Banco Voii, recientemente adquirido por Cocos Capital, se posiciona como la opción más conveniente para quienes desean un rendimiento elevado a corto plazo, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 52% para inversiones de $1.000.000.

Esta institución combina servicios financieros modernos, como cuentas remuneradas y créditos, y permite recibir las cuotas de manera mensual, convirtiéndose en una aliada estratégica para quienes buscan rentabilidad inmediata.

inversiones plazo fijo Depositphotos

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $1.000.000 a 30 días en Banco Voii Al decidir colocar $1.000.000 en un plazo fijo de 30 días en Banco Voii, el rendimiento mensual se calcula a partir de la TNA del 52%, lo que equivale a un interés mensual aproximado del 4,33%. Esto significa que, al finalizar el período, el inversor recibirá:

Ganancia mensual: $43.300

Monto total al finalizar el mes: $1.043.300 Es importante destacar que la tasa máxima solo se aplica al monto mínimo indicado, y las apuestas menores recibirán un rendimiento ligeramente inferior, alrededor del 50% anual. A su vez, la entidad ofrece la posibilidad de reinvertir automáticamente los intereses o sumarlos al capital inicial, lo que permite potenciar las ganancias en el corto y mediano plazo.

Temas Plazo fijo