Los futuros de Wall Street ensayan un rebote, mientras el petróleo se mantiene por debajo de los u$s100 + Agregar ámbito en









Las acciones y los bonos del Tesoro de EEUU avanzan con cautela a medida que los precios del petróleo se moderan. Los operadores se mantienen a la espera de los primeros datos laborales de la semana y de una serie de eventos relacionados con la inteligencia artificial.

Petróleo frena su escalada y Wall Street busca un respiro. Depositphotos

Si bien los precios del petróleo suben y los rendimientos de los bonos se mantienen máximos de varios años esta jornada, las acciones globales suben con moderación. A pesar de la situación delicada, los inversionistas parecen estar preparando para una momento en la que los costos de financiamiento a corto plazo se estabilizarán en sus niveles más altos en años.

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El conflicto en Medio Oriente, que ya lleva siete meses, ha sido una razón clave para que los inversionistas reevalúen sus expectativas de inflación y tasas de interés, mientras que el aumento vertiginoso de la deuda pública, que compite con la fuerte emisión de bonos por parte de las empresas globales de inteligencia artificial, también impulsó al alza los rendimientos.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 1% hasta u$s96,85 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI baja 1%, hasta los u$s91,7 el barril. Por su parte, los rendimientos de los bonos a 10 años del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — se ubican en 5,2%, su nivel más alto en dos décadas.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,93%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,65% y el CAC francés acompaña con 0,27%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,41%. En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,48%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,18%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 0,27% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 0,47%.

Wall Street ensaya un rebote ante la moderación del petróleo. Depositphotos Las claves de la jornada en Wall Street El aumento de los rendimientos de los bonos de EEUU y la incertidumbre sobre la duración del conflicto en Medio Oriente mantuvieron a la moneda norteamericana estable. El Índice Dólar, que mide la moneda estadounidense frente a una canasta de otras seis divisas, se encamina a registrar su primera ganancia mensual desde junio.

Los datos de inflación y empleo de EEUU que se darán a conocer a finales de esta semana serán factores clave para la trayectoria futura de las tasas de interés de la Reserva Federal. Los inversionistas estiman que hay un 72 % de probabilidad de que se produzca un aumento de al menos 25 puntos básicos en octubre, según mostró la herramienta FedWatch del CME Group. En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,13% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,27%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,11% al alza. En la última semana del mes, los principales índices de Wall Street cierran un septiembre heterogéneo: el Nasdaq sube 1,58%, mientras que el S&P 500 retrocede 0,35% y el Dow Jones baja 3,8%. La inteligencia artificial se mantendrá en centro de atención durante los próximos días. La prensa internacional informó que la próxima salida a bolsa de Anthropic podría valorar a la empresa en más de u$s2 billones, y que tenía previsto invertir u$s518.000 millones en servicios en la nube, computación e infraestructura.