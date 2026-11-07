Plazo fijo: cuánto se gana al colocar $1.000.000 durante un mes

Las entidades ofrecen distintos rendimientos según la modalidad elegida, por lo que hay que comparar las tasas para tomar la mejor decisión.

El plazo fijo sigue siendo una alternativa para quienes buscan obtener rendimientos por sus ahorros.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más usadas por los argentinos que buscan obtener intereses por sus ahorros sin exponerse a las variaciones diarias del mercado. Su funcionamiento es muy fácil, ya que se deposita una cantidad de dinero durante un período determinado y, al finalizar, se recupera el capital junto con la ganancia acordada.

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De todas formas, no todos los bancos ofrecen las mismas condiciones. Las tasas pueden cambiar según la entidad, el canal utilizado y el plazo de inversión, así que para poder sacar el mayor provecho, es fundamental conocer las diferencias antes de elegir dónde colocar el dinero.

Las tasas de los plazos fijos tradicionales en pesos presentan diferencias entre las principales entidades financieras del país. En noviembre de 2026, los rendimientos para depósitos a 30 días se ubican entre el 16% y el 21% de Tasa Nominal Anual (TNA) . Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), estas son las tasas para clientes que realizan operaciones online:

Estos porcentajes pueden modificarse según las decisiones comerciales de cada banco. Además, algunas entidades ofrecen condiciones diferentes para quienes todavía no son clientes.

También hay que distinguir entre la TNA y la Tasa Efectiva Anual (TEA) . La primera permite calcular los intereses correspondientes al período elegido, mientras que la segunda contempla el efecto de reinvertir las ganancias durante un año.

Comparar las opciones disponibles permite elegir según las necesidades de cada ahorrista. Magnific

Cuánto se obtiene al invertir $1.000.000 durante 30 días

Un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días en el Banco Nación genera $15.821,92 de intereses si se lleva a cabo por canales electrónicos. Con una TNA del 19,25%, el monto total al vencimiento alcanza los $1.015.821,92.

De todas formas, el rendimiento cambia si la misma operación se lleva a cabo de manera presencial. En una sucursal, la entidad ofrece una TNA del 15,50%, lo que reduce los intereses a $12.739,73. La simulación oficial del Banco Nación dio estos resultados:

Plazo fijo en sucursal

capital inicial: $1.000.000

plazo: 30 días

TNA: 15,50%

TEA: 16,65%

intereses ganados: $12.739,73

monto total: $1.012.739,73

Plazo fijo electrónico

capital inicial: $1.000.000

plazo: 30 días

TNA: 19,25%

TEA: 21,05%

intereses ganados: $15.821,92

monto total: $1.015.821,92

La diferencia entre ambas modalidades es de $3.082,19 en 30 días, sin modificar el capital invertido. En otras entidades, el resultado puede ser mayor, por ejemplo, con una TNA del 21%, como la ofrecida por Banco Provincia y Banco Macro, una inversión de $1.000.000 genera $17.260,27 de intereses en el mismo período.

Para calcular la ganancia de un plazo fijo tradicional, se usa la siguiente fórmula: Capital × TNA × cantidad de días / 365. El resultado corresponde a los intereses nominales, para saber si la inversión permite mantener el poder adquisitivo, también hay que considerar la inflación registrada durante esos 30 días.

Las herramientas financieras digitales ofrecen nuevas alternativas para administrar el dinero. Pexels

¿Conviene más plazo fijo en pesos o aprovechar los intereses de billeteras virtuales?

La diferencia principal entre un plazo fijo y las billeteras virtuales es la disponibilidad del dinero, ya que mientras que el depósito bancario tradicional exige mantener el capital inmovilizado hasta su vencimiento, muchas cuentas remuneradas permiten usar los fondos y generar intereses al mismo tiempo.

En noviembre de 2026, algunas plataformas digitales ofrecen tasas similares o superiores a las de los bancos tradicionales. Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Naranja X: 20% TNA, con un límite de remuneración de $1.000.000

Ualá: 19% TNA para saldos de hasta $1.000.000, con tasas superiores sujetas a condiciones

Mercado Pago: rendimiento variable a través de un fondo común de inversión

Personal Pay: intereses variables según el fondo utilizado

Estas opciones presentan ventajas para quienes necesitan disponer de sus ahorros en cualquier momento, pero las condiciones pueden cambiar y algunas plataformas establecen topes sobre el dinero que genera intereses.

Además, no todas funcionan de la misma manera, ya que las cuentas remuneradas pueden ofrecer una tasa determinada que la entidad puede modificar, mientras que los fondos comunes de inversión tienen rendimientos variables y no garantizan una ganancia futura.

Por su parte, el plazo fijo tradicional te permite conocer desde el inicio cuánto se recibirá al vencimiento, pero su limitación principal es que, durante los 30 días de la inversión, el dinero no puede retirarse anticipadamente.