El empresario que nació entre millones y potenció su fortuna gracias a sus privilegios: la historia de Chase Coleman

Heredero de una fortuna y mente brillante de Wall Street, Chase Coleman transformó sus privilegios en una máquina de generar millones y feriados en el mercado.

Chase Coleman lidera Tiger Global Management, uno de los fondos más poderosos de Wall Street, con inversiones que superan los 50.000 millones de dólares.

En el competitivo mundo de las inversiones, no todos parten desde el mismo punto. Algunos, como Chase Coleman , contaron con una base familiar poderosa que les abrió las puertas del éxito. Aun así, logró multiplicar su fortuna de millones y convertirse en uno de los nombres más fuertes del mercado financiero global.

Aunque su historia está marcada por los privilegios, también refleja una ambición sin pausa. Hoy, Coleman se posiciona entre los empresarios más ricos de Estados Unidos , un referente del sector que supo aprovechar cada oportunidad para expandir su influencia y su capital.

Criado en una familia adinerada, Chase Coleman usó sus conexiones y visión financiera para multiplicar su fortuna y sumar millones en inversiones.

Charles Payson Coleman III, conocido como Chase Coleman, nació en Long Island en 1975, dentro de una familia de gran renombre. Su abuelo, Charles Payson Coleman, fue socio de un importante bufete neoyorquino, mientras que su madre se dedicaba al diseño de interiores. Desde joven recibió una educación de elite, pasando por la Academia Deerfield y el Williams College , donde se graduó en 1997.

Su ingreso al mundo de las finanzas se dio gracias al legendario inversor Julian Robertson , fundador del fondo Tiger Management . Tras el cierre de esa firma, Robertson le confió 25 millones de dólares para iniciar su propio fondo, Tiger Global Management , con el que Coleman comenzó a construir su imperio financiero.

La estrategia de Coleman combinó audacia e inteligencia. Apostó por tecnologías emergentes cuando pocos se atrevían: Facebook, LinkedIn y Spotify estuvieron entre sus primeras inversiones exitosas. Esa visión lo llevó a posicionarse como uno de los “Tiger Cubs”, una generación de jóvenes inversores formados bajo el ala de Robertson.

A lo largo de los años, Tiger Global Management creció hasta manejar más de 50.000 millones de dólares en activos, diversificando su cartera hacia el capital de riesgo y consolidando a Coleman como uno de los nombres más influyentes en Wall Street.

Miles de millones: el patrimonio de Chase Coleman

En 2025, Forbes estimó su patrimonio en más de 7.000 millones de dólares, ubicándolo entre los 600 más ricos del mundo. Su posición en el ranking global refleja no solo su herencia, sino también su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado.

Hoy, Chase Coleman sigue al frente de Tiger Global, con inversiones que abarcan desde startups tecnológicas hasta proyectos de energía sostenible. Entre la herencia y la estrategia, su historia muestra cómo el poder económico y la oportunidad pueden moldear el destino de quienes nacen entre millones.