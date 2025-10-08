Acuerdo entre farmacéuticas nacionales: Roemmers se queda con el negocio de laboratorios Sidus

La compra incluye Sidus Farma y Sidus Dermocosmética, las dos unidades de la compañía de la familia Argüelles.

Laboratorio Sidus enfrentaba una delicada situación financiera y por eso se vendió.

El laboratorio Roemmers se quedó finalmente con el capital accionario de Sidus Farma y Sidus Dermocosmética . Sidus arrastraba un enorme pasivo desde hace varios años y todo el mercado conocía el deterioro de su operación, según informó el sitio especializado Pharmabiz.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese contexto, la familia Argüelles adoptó la decisión de vender la compañía al grupo nacional Roemmers.

El declive de Sidus arrancó 15 años atrás cuando debió recomponerse accionariamente, proceso tras el cual se concretó una división de compañías.

En ese momento, Sidus y Biosidus se separaron , a la vez que se realinearon el resto de las empresas de este ex conglomerado nacional.

En el 2012 por caso, Sidus debió desprenderse de su principal activo, la marca Tafirol , que quedó en manos de los mexicanos de Genomma.

Más tarde, la firma se desprendió de su marca Gluco Arrumalón, que también quedó bajo el grupo Roemmers.

Y en el 2023 hizo lo propio con la venta de su marca Apasmo al laboratorio Gramon, también propiedad del grupo Roemmers.

Con esta operación, Roemmers se hace cargo de una empresa cuyas ventas cayeron muy fuerte en los últimos años.

Según las auditoras del mercado, este año se ubica en el puesto número 30 en ventas según unidades en farmacias, y en el lugar 38 si se mide por facturación.

Deudas y pasivos contingentes

En paralelo, arrastra deudas, a la vez que una gran deuda contingente, ya que al momento emplea a cerca de 500 colaboradores y esto implica un fuerte pasivo en potenciales indemnizaciones.

Es en ese contexto, en el que si bien no se supo la cifra que desembolsó Roemmers, el mayor caudal de capital se está destinando a contener los pasivos y a darle continuidad al personal, para más tarde inyectar una gran inversión a fin de poner en valor cada una de las marcas en el canal comercial, trascendió de fuentes de la industria farmacéutica.

Respecto de su portafolio, se distingue su corticosteroide Decadron, que según las auditorías muestra ventas anuales por u$s6,8 millones entre sus distintas presentaciones.

También sus productos de oftalmología, en función de que Roemmers perdió este negocio, cuando el laboratorio Poen quedó bajo el grupo Megalabs, y tras el intercambio de acciones.

Otra de las marcas que sobresale es su tratamiento para la disfunción eréctil, Magnus, el que factura u$s12 millones anuales y junto al sildenafil de Roemmers combinaría un gran volumen.

Además, el grupo Roemmers se queda con toda la operatoria de dermocosmética, y que perteneciera a los franceses de Pierre Fabre.

Todo tiene su antecedente en el 2020, cuando la empresa europea eligió a la compañía como el partner para que se quede con su portfolio y su operación, tras la salida de la multi del país.

La empresa entregó inventarios con ventas que rondaban los 2 millones de unidades al año en ese momento, y en la actualidad todo se hizo trizas. Las ventas ahora apenas alcanzan las 500.000 unidades año y la mayoría de los ejecutivos ya salieron de la compañía.