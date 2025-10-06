Plazo fijo: Este es el banco que paga más intereses este lunes 6 de octubre







Con el objeto de retener capitales, los bancos ofrecen intereses cada vez más atractivos en los depósitos en plazos fijos. Cotejá las tasas de cada entidad.

Conocé la tasa de interés de cada banco antes de hacer tu depósito en plazo fijo. Depositphotos

Dentro de un marco económico inflacionario y con volatilidad cambiaria, los plazos fijos son considerados una de las opciones más elegidas por los ahorristas argentinos que quieren una renta en pesos. Pero en los últimos días, muchos bancos ajustaron las tasas de interés con el objeto de retener pesos. En la práctica, esto obliga a los usuarios a comparar con cuidado antes de decidir dónde invertirar sus fondos.

El repunte de las tasas no es casualidad, en la medida que responde a las decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la estrategia de las entidades bancarias para retener los capitales en un mercado financiero competitivo. Este lunes 6 de octubre, el Banco Nación sigue siendo el que mejores tasa ofrece a los ahorristas.

Los bancos aumentan las tasas de interés de los plazos fijos La suba en las tasas de interés en los plazos fijos es una combinación de los factores macroeconómicos y las decisiones regulatorias recientes. Como por ejemplo, la política monetaria del BCRA, que usa la tasa de interés como referencia y herramienta para combatir la inflación y moderar la demanda de dólares. Por eso cuando se eleva la tasa, se encarece el crédito y eso desalienta la salida de capitales hacia divisas extranjeras.

También hay presión inflacionaria y expectativas frente a pronósticos persistentes, por eso los bancos ofrecen rendimientos más elevados para compensar la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Si las tasas no acompañan la inflación, muchos ahorristas migran a otras alternativas como el dólar. Al liberarse las tasas mínimas exigidas para los plazos fijos en pesos, cada banco tiene más libertad para fijar las propias y eso hizo que muchos subieran los rendimientos para atraer más depósitos.

En tanto, la suba de tasas para plazos fijos refleja tanto una reacción de política monetaria como una estrategia bancaria frente al entorno inflacionario, cambiario y competitivo. Las tasas de interés de cada banco Según los últimos datos publicados por el BCRA , los bancos ofrecen las siguientes tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos a 30 días en pesos: Banco de la Nación Argentina: 37,5%

Banco Santander: 35%

Banco Galicia: 35,5%

Banco Provincia de Buenos Aires: 34%

Banco BBVA: 35,5%

Banco Macro: 38%

Banco Credicoop: 37%

Banco ICBC: 35,15%

Banco Ciudad: 31%