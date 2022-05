Precios: ante la crítica de Alberto Fernández, textiles prometen ampliar la oferta

De todos modos, el Presidente aseguró que el problema es “estructural”: se refirió a una cadena con múltiples actores, donde los precios “terminan incrementados en el comercio, y no tanto en la producción”. También, defendió los niveles de producción: “En el gobierno anterior les recomendaban que hicieran la ropa en Vietnam, en campaña recorría las provincias y estaba todo cerrado, y ahora la producción textil es impresionante”.

Promesa de inversiones

Este viernes, la Fundación Pro Tejer inauguró el ciclo “Abro Hilo” para dialogar con periodistas y sectores de la cadena industrial sobre la actualidad del sector. La primera reunión, de la que participó Ámbito, se realizó horas más tarde de las declaraciones de Alberto Fernández, por lo que los precios fueron uno de los temas en debate.

Si bien los empresarios explicaron los motivos de los aumentos, relacionados a la suba de las materias primas, los cuellos de botella en la producción y a la recomposición de márgenes, también hablaron de las posibles soluciones. “Para mejorar los precios, la mejor forma es invertir para aumentar la oferta. Más oferta es más tecnología, más productividad y más trabajadores con mejores sueldos”, afirmó Luciano Galfione, el nuevo presidente de Pro Tejer, quien sucedió a Yeal Kim.

El año pasado, el sector textil cerró el año con inversiones de u$s 200 millones en bienes de capital, por lo que el 2021 fue el mejor año desde el 2011. En este 2022, el primer cuatrimestre terminó en u$s 60 millones, por lo que esperan cerrar el año en casi u$s 250 millones y así cerrar en “dos años de récord histórico” de inversiones.

El empresario destacó que una de las motivaciones de las inversiones tiene que ver con tasas de interés subsidiadas, pero también, porque hay demanda. “Nadie invierte si no hay mercado, hoy hay oportunidades de inversión y eso es lo que estamos haciendo. Hace 4 años estábamos muertos, yo tenía la planta al 20% de su capacidad”, destacó. De todos modos, aseguró que este tipo de medidas llevan tiempo desde que se lanza una inversión hasta que llega una nueva máquina y se pone en funcionamiento.

Durante esa “transición”, aseguró que deberían resolverse un problema que es estructural, y es qué política económica va a trascender más allá del gobierno de turno: “Es importante tener industria, nos olvidamos que en pandemia no faltó ningún insumo textil, como barbijos o camisolines. Pero es difícil proyectar si plebiscitamos todo el tiempo al sector y cambiamos el modelo de país que queremos”, opinó Galfione. Entre 2015 y 2020 detalló que cerraron 1200 establecimientos productivos en textil y confección. “Hay que recomponer el entramado productivo”, afirmó.

El titular de Pro Tejer detalló que el 50% de la indumentaria que se vende en el mercado es importada. Pero destacó: “Nunca vamos a poder tener los precios de Bangladesh, porque las formas de trabajo son distintas, este es un país de ingresos medios, nosotros defendemos un sector registrado con licencia social”.

Por ese motivo, desde el sector aseguraron que una de las formas que buscarán para diferenciarse para aumentar las exportaciones será a través de nichos de mercado: “Para poder exportar, necesitamos industria varios años, con un mercado interno sólido. Vamos a ir por productos diferenciados, aprovechando la industria del cáñamo tras la sanción de la ley del cannabis, y mediante el uso de la biotecnología para avanzar con textiles inteligentes”, detalló Galfione.

Según expertos en desarrollo industrial, otras soluciones para estabilizar precios tienen que ver con las primeras etapas de la cadena de valor: “Deberíamos empezar a discutir un poco que hay encarecimiento de ropa por un mayor margen de rentabilidad del sector primario. Dos tercios de las hectáreas plantadas de algodón en Argentina corresponden a los 10 productores más grandes”, comentó Gustavo Ludmer, investigador del Conicet. En el último año, el algodón subió 73% en dólares, y si bien se produce en el país, se mueve a precio internacional por tratarse de un commodity.