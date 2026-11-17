La reintroducción de una especie que había desaparecido del territorio permitió reactivar funciones naturales relacionadas con la vegetación y el suelo.

Diez tortugas gigantes de Aldabra fueron suficientes para recuperar, en apenas seis meses, procesos ecológicos que habían desaparecido de la isla de Aride, en Seychelles, hace más de 180 años. La reintroducción restableció la dispersión de semillas, el control de plantas exóticas y el reciclaje de nutrientes.

Los resultados forman parte de una investigación publicada en la revista científica Restoration Ecology y desarrollada por especialistas de la Estación Biológica de Doñana, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Real Jardín Botánico y la Universidad de Exeter, en Reino Unido.

La experiencia nació en 2018, cuando diez tortugas gigantes de Aldabra (Aldabrachelys gigantea) fueron trasladadas desde la isla Frégate hasta Aride . Después de un período de cuarentena, quedaron libres y empezaron a desplazarse por el territorio sin recibir alimentación ni estar sometidas a manejo humano.

La iniciativa buscaba recuperar interacciones naturales que se habían perdido cuando la especie desapareció de Aride, alrededor de mediados del siglo XIX. Durante más de 180 años, la isla dejó de contar con uno de sus principales animales herbívoros y dispersores de semillas, una ausencia que alteró el funcionamiento de su vegetación y del suelo.

Seis meses después de la liberación, los investigadores empezaron a seguir a los diez ejemplares. El trabajo se concentró entre febrero y marzo de 2019, durante el período de producción de frutos de buena parte de las plantas de la isla. Para conocer qué comían y qué funciones cumplían, se contemplaron observaciones, análisis de excrementos y técnicas de identificación genética mediante ADN.

En esos dos meses, las tortugas dispersaron más de 11.000 semillas. El 89,5% correspondió a especies vegetales nativas, es decir, plantas propias de Seychelles. El dato permitió comprobar que los animales no solo consumían frutos, sino que también transportaban semillas y las depositaban en otros sectores a través de sus heces.

El impacto de las tortugas en el ecosistema

La dispersión de semillas es una de las funciones más importantes de estos animales. Al comer frutos, las tortugas trasladan las semillas lejos de la planta original y las eliminan junto con sus heces. Así, contribuyen a que nuevas plantas puedan crecer en distintos puntos de la isla. En Aride, este mecanismo es muy importante, ya que las tortugas son los animales terrestres de mayor tamaño capaces de transportar semillas grandes.

El estudio registró que la especie vegetal nativa Morinda citrifolia concentró el 81% de las semillas dispersadas. Los investigadores estimaron que, si se considera una tasa conservadora de germinación del 30% después del paso por el aparato digestivo, el proceso podría aportar varios miles de semillas capaces de germinar.

Otra función es el control de la vegetación. Las tortugas consumen hojas, brotes y otras partes de las plantas, por lo que pueden reducir la cobertura y el crecimiento de especies introducidas. En el relevamiento se identificaron 54 especies exóticas dentro de su dieta. Esta actividad puede favorecer a la flora nativa, aunque los resultados dependen de qué plantas consume cada ejemplar y de la intensidad de su alimentación.

El tercer proceso está relacionado con el reciclaje de nutrientes. Las tortugas comen hojas secas y otros restos vegetales que caen al suelo, conocidos como hojarasca. Al procesar ese material y devolverlo al ambiente, contribuyen a la circulación de nutrientes. La función es importante en las islas graníticas de Seychelles, cuyos suelos tienen concentraciones bajas de elementos como nitrógeno, fósforo, potasio y calcio.

Aride tiene apenas 0,71 kilómetros cuadrados y una vegetación en la que conviven especies propias del archipiélago con plantas introducidas. En un territorio de dimensiones reducidas, la actividad de un grupo chico de animales puede tener consecuencias relevantes para las relaciones entre las plantas, el suelo y otras especies.