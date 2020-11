"Un programa con FMI sin fondeo corre el riesgo de no funcionar"

La posición que predominó en el Gobierno es que no se le quiere pedir más fondos al Fondo por esta idea del desendeudamiento.

Yo creo que existe la posibilidad de fondos. Primero porque teníamos un programa de u$s57.000 millones y ahora bajó a u$s44.000 millones,

Seguramente, dada la experiencia del programa anterior, no va a ser fácil convencer al Directorio de que aumente el tamaño del programa.

Pero yo creo que si hay un programa económico con apoyo político suficientemente fuerte, que explique que los fondos adicionales del FMI ayudarían a que ese programa pueda ser sostenible. Existe la posibilidad de que nos presten un poco más.

Por otro lado, han aparecido nuevos fondos covid este año a los que han accedido muchísimos países. Con ello y con el Banco Mundial y el BID podría llegar a u$s4.000 millones. Eso sólo sería importante.

Creo que un programa con el FMI que no tenga fondeo adicional corre el riesgo de no funcionar porque no tenemos reservas y porque va a ser muy difícil que el BCRA las recupere comprando, porque eso es emisión monetaria.

El Gobierno tiene que estar abierto a la posibilidad de nuevos fondos, pero deberían venir en el marco de un programa macroeconómico que lo justifique.

Si yo tuviese que apostar a algo, es que en algún momento puede haber un programa más parecido a lo que fue el Austral.

En algún momento vamos a necesitar un acuerdo de precios, salarios, tipo de cambio y tarifas. Eso que se llama el consenso o Acuerdo Económico y Social que debería hacerse porque está muy postergado.

Pero para que funcione no se puede poner un ancla única. Estamos en una tormenta tan grande que se necesitan varias anclas.

Pero eso debe estar dentro de un programa. Ningún programa antiinflacionario funciona si los fundamentales no están bien, es decir, si no se arregla el tema de la deuda. Un horizonte que indique que la Argentina pueda endeudarse.

Esto que digo, tener muchas anclas, con algún tipo de cambio que ayude, una política de precios y salarios, tiene que estar en el marco de un programa con financiamiento.