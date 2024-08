Proponen una salida sostenible del cepo con un guiño al fin de la convertibilidad

Fundar y Suramericana Visión indican que el país vivió en los últimos 50 años en un marco regulatorio pendular en lo que hace el flujo de capitales. Indican que la salida del 1 a 1 se hizo en un esquema que podría adaptarse a la actual coyuntura. En base a la evidencia empírica, la literatura económica y la visión de los organismos internacionales señalan que es falso el dilema de regulaciones sí-regulaciones no.

En la historia pendular de la Argentina, las regulaciones de capitales también muestran la bipolaridad de las políticas económicas que han alternado entre la regulación a rajatabla y la liberalización irrestricta de los flujos de capitales, que en la historia reciente han ocasionado trabas a la productividad y especulación financiera, respectivamente. Mientras el Gobierno de Javier Milei se empeña en mantener anclada la inflación con el cepo cambiario, el no salir de las restricciones parece convertirse en un talón de Aquiles del programa económico.

Mientras los más extremos del Gabinete nacional apuestan por una completa desregulación que libere el cepo de un día al otro, la evidencia –y el baño de realidad al propio Gobierno- demuestra que no es tan sencillo como apretar el botón off del celular. Un profuso estudio realizado en forma conjunta entre Fundar y Suramericana Visión con la autoría del ex ministro de Economía Martín Guzmán, Fernando Morra, Ramiro Tosi, Guido Zack y Pablo de la Vega plantea un abordaje novedoso para la solución del cepo cambiario, basado en la bibliografía económica, en evidencia empírica de las últimas dos décadas de la Argentina y en un repaso por el esquema que adoptan los países de la región y los desarrollados.