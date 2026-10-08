¿Querés refaccionar o ampliar tu casa? Cómo aprovechar la nueva línea de créditos con requisitos más amplios

El BCRA flexibilizó las condiciones de acceso y habilitó más destinos para préstamos hipotecarios en torno a la vivienda.

El acceso al crédito hipotecario suma nuevas alternativas para quienes buscan mejorar o cambiar su vivienda.

El Banco Central modificó una de las condiciones que limitaba el acceso al financiamiento hipotecario. A partir de este cambio, ya no será necesario que el inmueble sea la primera vivienda del solicitante para conseguir finalmente el crédito .

La medida amplía las posibilidades para quienes quieren comprar, construir o mejorar una propiedad. Además, el BCRA acaba de hacer una segunda licitación por $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que serán destinados a financiar estos préstamos.

Los fondos que reciban las entidades financieras tendrán el destino de facilitar el acceso a una vivienda o mejorar la que ya tiene el solicitante . Las alternativas contempladas son:

Esto permite que el financiamiento no se limite únicamente a quienes buscan comprar una unidad terminada. Una persona que ya tiene su hogar, por ejemplo, podrá utilizar estas opciones para sumar metros, hacer arreglos o encarar una obra más importante, siempre que cumpla con las condiciones que establezca el banco.

La segunda licitación de plazos fijos UVA del FGS movilizó $200.000 millones y una vez acreditados los recursos, las entidades tendrán 90 días corridos para transformarlos en préstamos hipotecarios otorgados.

El cambio de condiciones amplía la cantidad de personas que pueden calificar para estos préstamos. Pexels

Nuevas condiciones para calificar: flexibilidad en el uso de la vivienda

El cambio más importante está en quiénes pueden acceder, hasta ahora, uno de los criterios tenía que ver con la adquisición de una "primera vivienda". La modificación reemplaza esa condición por la de vivienda única o de uso permanente. Esto abre la posibilidad para personas que ya tienen una propiedad a su nombre, pero necesitan cambiar su situación habitacional.

Por ejemplo, puede alcanzar a alguien que busca mudarse a un inmueble más grande o a quien figura como propietario de una vivienda que actualmente no puede usar porque está alquilada o sometida a un usufructo.

Los bancos tendrán 90 días para transformar los fondos adjudicados en créditos hipotecarios efectivamente otorgados. Freepik

Pasos clave para solicitar el préstamo hipotecario en los bancos

La licitación del BCRA se hizo el martes 6 de octubre de 2026, entre las 11 y las 15, y permitió distribuir los recursos del FGS entre las entidades financieras. A partir de la acreditación, los bancos tendrán 90 días corridos para colocar ese dinero a través de préstamos destinados a compra, construcción, ampliación o refacción.

Para los interesados, el primer paso será consultar qué entidades ofrecen las nuevas condiciones y revisar las características particulares de cada propuesta. Después hay que definir el destino del financiamiento, presentar la documentación solicitada por el banco y atravesar la evaluación crediticia correspondiente.

El plazo de 90 días también busca acelerar la llegada del dinero a los usuarios, ya que si una entidad recibe recursos, pero no los transforma efectivamente en préstamos dentro de ese período, el FGS mantiene una opción de cancelación anticipada sobre esos fondos.