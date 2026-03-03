La OIEA confirma daños en la instalación nuclear iraní de Natanz pero descarta riesgo de radioactividad + Seguir en









El organismo de la ONU detectó daños recientes en los accesos del complejo, aunque aseguró que no hay impacto adicional en la planta subterránea.

La planta de Natanz ya había sufrido graves daños durante el conflicto de junio.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) confirmó daños recientes en los edificios de acceso de la planta nuclear de Natanz, en el centro de Irán, pero descartó consecuencias radiológicas. La evaluación, basada en imágenes satelitales, indica que la estructura subterránea no presenta nuevos deterioros tras los ataques denunciados por Teherán.

En un mensaje difundido en X, el organismo recordó que la instalación ya había quedado “gravemente dañada” durante el conflicto de junio, conocido como la Guerra de los 12 días entre Estados Unidos, Israel e Irán. Según el análisis actual, no se detectaron impactos adicionales dentro del complejo subterráneo, que concentra las actividades más sensibles.

Embed Based on the latest available satellite imagery, IAEA can now confirm some recent damage to entrance buildings of Iran’s underground Natanz Fuel Enrichment Plant (FEP). No radiological consequence expected and no additional impact detected at FEP itself, which was severely… pic.twitter.com/7CS7BRZo1s — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 3, 2026 “No se esperan consecuencias radiológicas y no se ha detectado un impacto adicional en la planta subterránea en sí, que fue gravemente dañada en el conflicto de junio”, señaló la agencia, precisando que su valoración se sustenta en imágenes satelitales.

Acusaciones cruzadas y tensión diplomática La confirmación llega después de que el embajador iraní ante el OIEA, Ali Reza Najafi, denunciara en Viena que Israel y Estados Unidos habían vuelto a atacar la planta de Natanz. Durante la Junta de Gobernadores, el diplomático afirmó que “una vez más” ambos países habían atacado “instalaciones nucleares pacíficas” de Irán.

Najafi calificó los bombardeos iniciados el sábado por la mañana de “ilegales, criminales y brutales” y acusó a Washington de recurrir a “mentiras, el engaño y la tergiversación” en medio de negociaciones y poco antes de una reunión técnica prevista en la capital austríaca.

central-nuclear-natanz El OIEA basó su evaluación en imágenes satelitales del complejo nuclear iraní. Por su parte, el director general del OIEA, Rafael Grossi, había señalado el lunes que el organismo no contaba con información que confirmara nuevos ataques y admitió que aún no había logrado restablecer contacto con el regulador nuclear iraní. “Esperamos que este canal de comunicación indispensable pueda restablecerse lo antes posible”, sostuvo. La nueva controversia se inscribe en una ofensiva que, según la Cruz Roja, dejó cerca de 800 muertos en Irán. Entre las víctimas se encuentran el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, además de ministros y altos mandos militares. Teherán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en Oriente Próximo, en una escalada que mantiene en alerta al mundo.