SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
3 de marzo 2026 - 08:12

La OIEA confirma daños en la instalación nuclear iraní de Natanz pero descarta riesgo de radioactividad

El organismo de la ONU detectó daños recientes en los accesos del complejo, aunque aseguró que no hay impacto adicional en la planta subterránea.

La planta de Natanz ya había sufrido graves daños durante el conflicto de junio.

La planta de Natanz ya había sufrido graves daños durante el conflicto de junio.

En un mensaje difundido en X, el organismo recordó que la instalación ya había quedado “gravemente dañada” durante el conflicto de junio, conocido como la Guerra de los 12 días entre Estados Unidos, Israel e Irán. Según el análisis actual, no se detectaron impactos adicionales dentro del complejo subterráneo, que concentra las actividades más sensibles.

Informate más
Embed

“No se esperan consecuencias radiológicas y no se ha detectado un impacto adicional en la planta subterránea en sí, que fue gravemente dañada en el conflicto de junio”, señaló la agencia, precisando que su valoración se sustenta en imágenes satelitales.

Acusaciones cruzadas y tensión diplomática

La confirmación llega después de que el embajador iraní ante el OIEA, Ali Reza Najafi, denunciara en Viena que Israel y Estados Unidos habían vuelto a atacar la planta de Natanz. Durante la Junta de Gobernadores, el diplomático afirmó que “una vez más” ambos países habían atacado “instalaciones nucleares pacíficas” de Irán.

Najafi calificó los bombardeos iniciados el sábado por la mañana de “ilegales, criminales y brutales” y acusó a Washington de recurrir a “mentiras, el engaño y la tergiversación” en medio de negociaciones y poco antes de una reunión técnica prevista en la capital austríaca.

central-nuclear-natanz
El OIEA basó su evaluación en imágenes satelitales del complejo nuclear iraní.

El OIEA basó su evaluación en imágenes satelitales del complejo nuclear iraní.

Por su parte, el director general del OIEA, Rafael Grossi, había señalado el lunes que el organismo no contaba con información que confirmara nuevos ataques y admitió que aún no había logrado restablecer contacto con el regulador nuclear iraní. “Esperamos que este canal de comunicación indispensable pueda restablecerse lo antes posible”, sostuvo.

La nueva controversia se inscribe en una ofensiva que, según la Cruz Roja, dejó cerca de 800 muertos en Irán. Entre las víctimas se encuentran el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, además de ministros y altos mandos militares. Teherán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en Oriente Próximo, en una escalada que mantiene en alerta al mundo.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias