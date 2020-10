Moroni: "El salario mínimo debería ir acompañando los ingresos del resto de la población"

Sobre la importancia del SMVM, señaló que "hoy cumple muchas funciones" ya que entre otras cosas "es una referencia para la fijación del salario social complementario, para la Asistencia del Trabajo y la Producción, es una fijación para determinados haberes jubilatorios. En el momento que discutamos esto, son todas las variables que tenemos que tener en cuenta".

A propósito del incremento que podría acordar el Consejo, Moroni no dio cifras pero remarcó que será una negociación larga. “El Consejo tiene 32 miembros de los cuales el único miembro del Gobierno soy yo, quien lo preside, y el resto son miembros de los sectores. No me parece prudente que el Gobierno fije una posición respecto a lo que pretende antes de que el Consejo se reúna”, sostuvo y agregó: "Va a ser una negociación larga. Somos 32 miembros. Creemos que va para varios días, porque ningún miembro va a querer dejar de expresar su opinión".

"Va a ser un debate muy interesante", dijo el titular de la cartera de Trabajo.

Por otro lado, se refirió a la reunión que mantuvo esta tarde el Gobierno con representantes de las principales cámaras empresarias, la CGT, la CTA y movimientos sociales. "Fue una muy buena reunión", dijo y apuntó que en la misma "se trató claramente que Argentina había culminado una etapa con la negociación con los acreedores privados y que ahora iniciaba una nueva etapa con dos puntos: el inicio de las negociación con el Fondo y el lanzamiento del destino de Argentina que es llevar adelante una etapa de desarrollo".

"Lo que anunciamos es que va a haber reuniones de este tipo de vez en cuando pero va a haber mesas sectoriales donde podamos trabajar los temas específicos en cada sector en la implementación de medidas que el gobierno ya anunció o de medidas futuras", dio a conocer Moroni y se refirió a la respuesta por parte de los presentes: "Creo que todos los participantes se han ido muy conformes".

Del encuentro de esta tarde también participaron representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, una de las entidades que manifestó su apoyo al anuncio del Gobierno realizado la semana pasada respeto a la baja transitoria a las retenciones del campo y la industria. A propósito de ello, Moroni consideró que "el sector agropecuario estuvo suficiente representado" en el encuentro y se refirió a las críticas realizadas por la Mesa de Enlace a las medidas de Martín Guzmán: "A veces hay posturas que no son representativas del sector, sino políticas".