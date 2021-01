Salarios: dicen que deberían aumentar 45% para no perder poder de compra

Según la consultora que lidera el ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, “para que el poder adquisitivo de los trabajadores mejore y eso traccione el consumo no solo resulta necesario que los ingresos evolucionen por encima de la inflación, sino que además el peso de los servicios regulados o semirregulados, no debería aumentar en una proporción tal que reduzca el ingreso disponible de las familias”.