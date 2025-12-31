Todo el teatro que vuelve para distender enero en Buenos Aires

Vuelve al teatro lo mejor y más visto de 2025 con algunos estrenos o nuevos ciclos para aprovechar el verano en Buenos Aires. En la nota una guía con todas las opciones.

Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal en "El divorcio del año" que se estrena en el Multiteatro el viernes.

A partir del viernes regresa al teatro lo mejor y más visto de 2025 y algunos estrenos o nuevos ciclos para aprovechar el verano en Buenos Aires, que apuntan a captar a quien se queda en la ciudad así como al turismo interno.

Se estrena el viernes 2 “El divorcio del año”, de José María Muscari y Mariela Asensio , sobre una pareja que se separa pero se ama, con una hija que sufre pero se ríe, un par de abogados que están dispuestos a todo y en suma conforman una familia a merced de los medios de comunicación y las redes sociales. Con actuaciones de Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal . En el Multiteatro.

El 5 de enero vuelve al Picadero “La última sesión de Freud”, con Luis Machín y Javier Lorenzo, ganadora de premios ACE, Estrella de Mar y Vilches, que plantea un fuerte debate sobre dos hombres que viven y discuten los grandes temas de todos los tiempos. Dirigidos por Daniel Veronese.

El martes 6 abre el ciclo de Teatro, Humor y Música Judía en el Paseo La Plaza, que reúne obras consagradas y premiadas, stand up, comedias y danza, con referentes teatrales como Mario Diament, Gaby Goldberg, Diego Hodara, Sofía González Gil, Marina Munilla, Pablo Gorlero , Irene Almus, Mario Petrosini, Estela Garelli, Jean Pierre Noher, Ernesto Claudio, Diego Licht, Andrés Ini y más. Abre el martes 6 con el show de stand up “¿Conocés a Andy Ini?”, que también cierra la temporada el 31 de marzo; el 13 de enero se presenta la elogiada y multinominada a los ACE “Incidente en Vichy”, de Arhur Miller , con dirección de Pablo Gorlero y calificada de “hit del teatro independiente; el 20 de enero será el turno de “Hanukkah”, escrita por Diego Hodara y Sofía Gonzalez Gil sobre dos hermanos forzados a separarse cuando a uno de ellos lo envían a Israel; el 27 de enero llega “La bobe”, donde Diego Licht encarna a un nieto que visita a su abuela por última vez, con dirección de Gaby Goldberg.

"La última sesión de Freud", de las novedades en Teatrix en su noveno aniversario.

El 7 de enero vuelve “La función que sale mal” al Multiteatro, fenómeno teatral internacional que llena todas sus funciones desde su estreno protagonizada por Diego Reinhold, Héctor Díaz, Fredy Villareal, Dan Breitman, Sofia Gonzalez Gil, Gonzalo Suárez, Maida Andreanacci y Federico Ottone , y dirección de Manuel González Gil . Fue vista por más de dos millones de espectadores en todo el mundo.

El 8 de enero regresa la excelente “Suavecita”, éxito del off que agota localidades desde su estreno en junio de 2023 en NÜN y sigue su temporada 2026 los jueves en el Metropolitan. Con la inmensa Camila Peralta, tracciona dos universos: el de una mujer que descubre un don para curar a pacientes y el universo de la ciencia y la medicina tradicional en un hospital público del conurbano.

IRS_6354-Editar (1).jpg Camila Peralta presenta el unipersonal "Suavecita", de Martín Bontemmpo, en el Metrpolitan.

El 9 se estrena “Enciende tu motor”, en el Paseo La Plaza, el nuevo espectáculo de la Licenciada Ce, luego del suceso de 4 años en cartel en Buenos Aires entre el Paseo La Plaza y el Teatro Metropolitan con funciones siempre agotadas y giras por todo el país de su primer espectáculo, “Beer & Sex Night”.

El 10 vuelve “Druk”, dirigida por Javier Daulte, inspirada en la película ganadora del Oscar y con actuaciones de Pablo Echarri, Juan Gil Navarro, Osqui Guzmán y Carlos Portaluppi. También regresa “Cuestión de género”, el fenómeno con Moria Casán y Jorge Marrale, también en el Metropolitan, y vuelve “Empieza con D, siete letras”, escrita por Juan José Campanella sobre dos desconocidos que se embarcan en una montaña rusa emocional, donde el amor y el humor son los protagonistas. Con la incorporación de Victoria Almeida en el papel que deja vacante Fer Metilli (se va de gira a Europa con “Las chicas de la culpa”), Eduardo Blanco y Gastón Cocchiarale.

IMG_4070.jpg Pablo Echarri, Carlos Portaluppi, Osqui Guzmán y Juan Gil Navarro en "Druk".

Regresa “Operación Macbeth “, con Pompeyo Audivert, quien a través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), hace emerger a los personajes creados por Shakespeare. Los sábados y domingos en el Metropolitan.

cuando-frank-conocio-.avif "Cuando Frank conoció a Carlitos" se estrenó en el CTBA y sigue en el Astral.

El nuevo intérprete de “Las cosas Maravillosas” será el cordobés Facundo Gambandé, los sábados 10 y 17 de enero en el Multiteatro. En tanto vuelve “Quien es quien”, con Solita Sivleyra y Beto Brandoni en el Multitabarís. Y también vuelve “Cuando Frank conoció a Carlitos”, al Multitabarís.