Santa Cruz: la construcción de las represas pendientes de una firma

Las obras están a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), compuesta por las nacionales Eling Energía e Hidrocuyo y la empresa China Gezhouba Group Corporation (CGGC), quienes le anunciaron a Sergio Massa semanas atrás que la compañía desembolsará casi u$s500 millones en el país a fines de junio para financiar las represas.

Sin embargo, fuentes con conocimiento del proyecto aseguran que el retraso en la firma de Adenda XII genera una demora que imposibilitaría mantener el crecimiento del avance de las obras.

A la mesa deberían sentarse funcionarios de Energía Argentina y los directivos de la UTE porque es una adenda al contrato de obra, y no tiene que ver con el contrato de financiamiento a cargo del consorcio integrado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) y Bank of China Limited.. Los temas del financiamiento sí involucran al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, y al gobierno chino, por las entidades bancarias estatales.

En enero pasado llegaron desde China unos u$s212 millones para retomar el flujo de fondos, que se sumaron al desembolso de u$s287 millones de la última semana de 2022, aunque en ese caso estaban destinados a reembolsar los adelantos que había realizado el Tesoro Nacional para cubrir la demora en el financiamiento chino, de manera de darle continuidad a la obra.

Este medio pudo saber que el actual avance de obra en la represa Jorge Cepernic casi llega al 40%: se prevé hacer el desvío del río el año que viene, comenzar el llenado en mayo del 2025 y la primera generación con la turbina -que ya está en sitio- en diciembre del 2025. La Néstor Kirchner avanza más lento, con un nivel de trabajos del 26%, ya que es la segunda prioridad del proyecto.

El documento pendiente de rúbrica es el que firmarían las partes involucradas en el desarrollo del proyecto, a fin de “compensar los daños y perjuicios soportados, y el esfuerzo financiero” realizado por la contratista en el pasado, y que habrían sido por razones que habrían sido ajenas a sus planes.

"Sin la firma de la Adenda XII no se pueden mantener las estructuras de costos", alertaron fuentes que conocen de primera mano la obra. Todavía no trascendió el monto de actualización que reclama la UTE, pero la advertencia esta hecha: la construcción de las represas de Santa Cruz entrarían en una suspensión hasta que la situación económica financiera se revierta.