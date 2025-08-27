¡Semana de ofertas! Aprovechá descuentos imperdibles en este supermercado para ahorrar en tus compras hoy, 27 de agosto de 2025







Accedé a promociones exclusivas en alimentos, lácteos, bebidas alcohólicas y artículos de tecnología.

Además de descuentos exclusivos en ciertos propuctos, podés retirar gratis tu compra en más de 650 tiendas. Reuters

Llegar a fin de mes siempre implica revisar la lista de compras con atención. Y, cuando los precios suben, cada promoción se vuelve una oportunidad para estirar el bolsillo. En ese contexto, los supermercados juegan un papel clave con propuestas que permiten acceder a descuentos importantes para stockearnos de nuestros productos favoritos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Carrefour, la popular cadena francesa, lanzó una nueva semana de ofertas que se extiende por todo el país y que busca aliviar el gasto diario de los hogares argentinos. Desde alimentos y bebidas hasta artículos de limpieza, estas alcanzan a múltiples categorías, son válidas para sus tiendas presenciales y online, y se presentan como una alternativa concreta para ahorrar sin resignar calidad.

carrefour.jpg

Las superofertas llegaron a Carrefour Carrefour actualizó su grilla de promociones y sumó una nueva serie de descuentos que estarán disponibles durante toda la semana. Las rebajas abarcan artículos de primera necesidad, productos frescos, bebidas, artículos de limpieza y mucho más, con el objetivo de ofrecer alternativas accesibles para las compras de fin de mes.

El detalle completo de las promociones puede consultarse en la página oficial del supermercado, donde figuran las categorías incluidas y los topes de reintegro según el medio de pago.

2x1 en productos seleccionados de marcas elegidas como Milka, Oreo, Shot y Cadbury, ideal para darse un gustito dulce.

en productos seleccionados de marcas elegidas como Milka, Oreo, Shot y Cadbury, ideal para darse un gustito dulce. Llevando dos productos, accedé a 50% en la segunda unidad en seleccionados de galletitas, gaseosas, cervezas, harinas y yerbas. Entre las compañías participantes se encuentran La Serenísima, Pepsi, Quilmes , Cerealitas y Maná.

en seleccionados de galletitas, gaseosas, cervezas, harinas y yerbas. Entre las compañías participantes se encuentran La Serenísima, Pepsi, , Cerealitas y Maná. ¡Especial descanso! Obtené hasta 65% de descuento o 12 cuotas sin interés en colchones, sommiers, cubrecamas y almohadas. Esta promoción es exclusiva para compras realizadas en la tienda online .

Obtené hasta o en colchones, sommiers, cubrecamas y almohadas. Esta promoción es exclusiva para compras realizadas en la . Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés o 20% de descuento en un pago en seleccionados de heladeras y lavarropas automáticos. Recordá que podés retirar gratis tu compra en más de 650 tiendas Carrefour.

o en un pago en seleccionados de y lavarropas automáticos. Recordá que podés tu compra en más de 650 tiendas Carrefour. ¡Actualizá tu setup! Obtené hasta 40% de descuento y 12 cuotas sin interés en notebooks, joystick, auticulares Gamer y PC Gamer. Tené en cuenta que si vivís en el AMBA, podés aprovechar tu compra con envío gratis .

Obtené hasta y 12 cuotas sin interés en notebooks, joystick, auticulares Gamer y PC Gamer. Tené en cuenta que si vivís en el AMBA, podés aprovechar tu compra con . 35% de descuento en cereales, edulcorantes, queso crema, suavizantes y jabones para la ropa de marcas elegidas como Skip , La Serenísima, Colgate, Terrabusi, Comfort y Equal.

en cereales, edulcorantes, queso crema, suavizantes y jabones para la ropa de marcas elegidas como , La Serenísima, Colgate, Terrabusi, Comfort y Equal. 3x2 en leches, jugos, vinos, bebidas isotónicas, cervezas, agua y postres de chocolate de marcas participantes como Las Tres Niñas, Villa del Sur, La Serenísima , Patagonia, Clight e Imperial.

en leches, jugos, vinos, bebidas isotónicas, cervezas, agua y postres de chocolate de marcas participantes como Las Tres Niñas, Villa del Sur, , Patagonia, Clight e Imperial. Hasta 3 cuotas sin interés en celulares, tablets y relojes inteligentes de firmas elegidas, como Xiami, Lenovo y Motorola.

de firmas elegidas, como Xiami, Lenovo y Motorola. Aprovechá hasta 25% de descuento en whiskies, licores y bebidas blancas.

en whiskies, licores y bebidas blancas. Llevando dos productos, obtené hasta 50% de descuento en la segunda unidad de lácteos. La Serenísima, ilolay, Milkaut, La Paulina, Tonadita y San Ignacio son algunas de las marcas participantes.

Temas oferta

Supermercados