Súper martes de oferta en gaming: el supermercado argentino con descuentos exclusivos en su tienda online hoy, 26 de agosto 2025

Las mega ofertas en gaming que tiene Carrefour para el último martes del mes.

Supermercados Carrefour es una cadena reconocida por sus ofertas y descuentos , su famosa sección de "precios corajudos". En esta ocasión, la oportunidad es para aquellos que necesiten o estén interesados en comprar nuevos productos de tecnología , como componentes de PC, notebooks y hasta sillas de escritorio.

Se trata de una oferta exclusiva online en el área de tecnología, que van desde descuentos hasta cuotas sin interés. Una oportunidad especialmente interesante para los últimos días de agosto de 2025.

La batería de ofertas de Carrefour está pensada exclusivamente para las compras online y abarca una amplia variedad de productos de diferentes categorías. Entre las promociones más destacadas se pueden encontrar artículos con hasta un 40% de descuento , lo que representa una excelente oportunidad para ahorrar en productos de tecnología

Además, para facilitar aún más la compra, muchas de estas ofertas cuentan con la posibilidad de financiar en 12 cuotas sin interés , lo que permite acceder a productos de mayor valor sin afectar el presupuesto mensual.

Entre los productos más destacados dentro de esta batería de ofertas se encuentran diversas opciones de tecnología y equipamiento para el hogar y la oficina. Los usuarios pueden acceder a monitores de última generación, notebooks y gabinetes ideales para armar o mejorar la computadora, así como también juegos, mandos y cámaras pensados para quienes disfrutan del entretenimiento digital.

Para quienes buscan mayor comodidad y ergonomía, hay sillas de escritorio con descuentos imperdibles, junto con accesorios fundamentales como auriculares, teclados y mouse que se adaptan tanto al trabajo como al ocio.

Además, la promoción incluye dispositivos de uso cotidiano como celulares y relojes inteligentes, que combinan innovación, diseño y funcionalidad. Gracias a estas ofertas, es posible equiparse con tecnología de calidad a precios accesibles, sumando la ventaja del financiamiento en cuotas sin interés.

Descuentos bancarios para los martes de agosto en Carrefour

Durante agosto, Carrefour ofrece importantes beneficios para quienes realicen sus compras los días martes. Entre las promociones más destacadas, se encuentra la ofrecida por el Banco Patagonia, que brinda un 25% de descuento en un pago con tarjeta de débito o crédito Visa, con un tope de devolución de $15.000.

Además, los clientes que utilicen las tarjetas Mi Carrefour prepaga o Mi Carrefour crédito también acceden a un 15% de descuento en sus compras de supermercado, sin tope de reintegro, lo que lo convierte en una de las alternativas más convenientes para ahorrar en productos de uso diario.

Por último, Carrefour ofrece un beneficio adicional para quienes forman parte de Mi Carrefour y son beneficiarios de ANSES o mayores de 60 años, otorgando un 10% de descuento los martes, con un tope de devolución de $20.000.

De esta manera, los martes se convierten en una excelente oportunidad para aprovechar descuentos bancarios, beneficios exclusivos y promociones especiales que permiten ahorrar más en cada compra.