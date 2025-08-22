Viernes de ofertas: el especial limpieza con descuentos de hasta el 40% en este supermercado hoy, 22 de agosto 2025







Aprovechá las promociones en detergentes, lavandinas, ambientadores y accesorios para el hogar y ahorrá mientras mantenés cada rincón impecable.

Renová tus esenciales de limpieza con precios más bajos y llevate productos de calidad para el mantenimiento de tu hogar. Depositphotos

Desde hace años, los supermercados se distinguen por combinar precios competitivos con promociones imperdibles que facilitan la planificación de las compras semanales. Hoy, la atención se centra en productos que permiten mantener cada rincón del hogar, garantizando calidad y ahorro al mismo tiempo. Ya sea para el mantenimiento diario o para una limpieza profunda, estas ofertas son una oportunidad para equiparse sin gastar de más.

Con descuentos de hasta el 40%, la cadena DIA invita a sus clientes a renovar su stock de detergentes, desinfectantes, limpiadores multiuso y otros esenciales de marcas reconocidas.

supermercado dia.jpg Descuento en DIA en productos de limpieza En Supermercados DIA, los productos de limpieza lideran las promociones con rebajas que llegan hasta un 40%. Los consumidores pueden encontrar artículos esenciales como detergentes líquidos y en polvo, limpiadores multiuso, lavandinas, ambientadores y esponjas, todos con precios más accesibles que los habituales.

Estas ofertas no solo permiten ahorrar dinero, sino también reponer stock de manera estratégica: comprar más por menos y contar con el stock necesario para toda la semana o el mes. Además, la empresa ofrece marcas reconocidas y productos propios de calidad, lo que garantiza que los descuentos no afecten el rendimiento ni la efectividad de los artículos.

Entre las participantes se encuentran Procenex, Blem, Raid, Poett, Ayudín, Lysoform, Downy, Pato, Glade, Cif, Higienol y Skip.

productoos de limpieza Los clientes que prefieren comprar desde casa pueden acceder a la tienda online, donde las promociones están señalizadas y es posible comparar precios rápidamente. Para quienes visitan las sucursales físicas, estos también están disponibles y se destacan en los pasillos, facilitando la identificación de los productos en oferta. A su vez, DIA potencia estas ofertas con beneficios exclusivos para quienes utilicen billeteras virtuales y tarjetas bancarias asociadas. Para conocer todos los detalles, podés visitar su sitio web oficial.

