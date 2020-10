Leonardo Chialva: "Hace falta que BCRA de una señal para el último trimestre"

L.C.: No, yo creo que es multifactor. A la vez que bajaron la tasa, la inflación se destruyó, entonces tuviste una tasa real positiva. Creo que fueron los pesos los que presionaron sobre el dólar. Si la tasa era más atractiva por ahí se quedaban. Este es el resultado de financiar la cuarentena todo con emisión, que se va a traducir en un aumento inflacionario y el primer bien que tiene a subir es el dólar. Ahora, hay una cosa llamativa y es que sube exactamente en el mismo momento en el que sube en Brasil.

P.: ¿Qué análisis hace de las colocaciones de Finanzas en lo que va del año?

L.C.: Creo que hicieron un gran trabajo en lo que va del año. Hubo una gran demanda de productos: tasa fija, tasa variable que ajusta por CER y ahora uno que ajusta por dólar.

P.: ¿Considera que puede haber una devaluación por encima de lo proyectado?

L.C.: Si ves la historia, el peronismo se caracteriza sólo por devaluar en condiciones extremas, la pregunta es si ahora estamos en condiciones extremas. Ahora consiguieron un poco de aire. El riesgo es que suceda una devaluación, sabiendo que el peronismo tiende a evitarlo.

P.: ¿Qué perspectivas ve hacia adelante?

L.C.: Lo bueno es que no hay una pelota de vencimientos de corto que sea fatal, pero estamos en una dinámica que necesita algún tipo de ancla. Hace falta una pauta para el último trimestre del año, porque en septiembre el Banco Central le giró $190.000 millones al Tesoro, en agosto habían sido $140.000 millones. No es un problema de que faltan dólares sino que sobran pesos. Tienen que dar una señal de cuántos pesos más van a inyectar. Es muy difícil sino que le pongan un ancla en los precios. Algo que dé la certidumbre de que no van a pedirle al Central. De hecho, las colocaciones del Tesoro sirven para que dejen de pedir tanta plata al BCRA. Pero se necesita tener algún tipo de ancla. También creo que el pasivo del Tesoro tiene un límite. Es importante brindar una pauta de responsabilidad fiscal, de que no es una fiesta. Por ahora las colocaciones para los tenedores de pesos son relativamente atractivas, pero cuando no crean, se puede desbocar todo. Es importante la utilización del pasivo junto con una estrategia de una comunicación en materia de la monetización del déficit fiscal. Si aprovechan este momento financiero con anclar la parte fiscal y monetaria pueden empezar a enderezar el barco. Y aprovechar una soja en u$s 400 la tonelada. Insisto: tiene que haber consenso político para poner un ancla fiscal.