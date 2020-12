Economía consiguió $9.900 M extra (no devolverá adelantos al Central)

“El porcentaje de roll over estuvo por encima del 100% en esta oportunidad. Con esto vamos cerrando el año habiendo cumplido con lo que anunciamos en noviembre, que fue conseguir un 110% de refinanciación. Llegamos al 112%; 111,7% para ser más precisos. Esto significa $9.900 millones por encima de lo que hubiera sido cumplir con las obligaciones”, dijo el funcionario. En ese contexto, Bastourre explicó que si bien el número alcanzado “está en el entorno de lo que nos habíamos propuesto”, no se devolverán Adelantos al Banco Central. “No vamos a devolver pero no vamos a solicitar”, justificó el funcionario.