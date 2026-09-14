El costo de una casa de 100 m2 se acerca a $240 millones y suma presión sobre los desarrolladores

El indicador de APYMECO avanzó 4,27% en agosto y acumula un alza de 27,8% interanual. La mano de obra explicó el mayor incremento, mientras los materiales tuvieron una evolución dispar.

Para el mercado inmobiliario, la evolución del indicador suma presión sobre la ecuación de los desarrolladores.

Construir una vivienda de 100 metros cuadrados en la provincia de Buenos Aires demandó en agosto un costo de referencia de $238,4 millones, si se toma el valor del metro cuadrado relevado por la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (APYMECO). El informe ubicó el costo de construcción en $2.383.862,97 por m², con una suba de 4,27% durante el mes.

El número tiene además un dato relevante para el mercado: el costo de construir aumentó tanto en pesos como en dólares. Durante agosto, el valor en moneda extranjera pasó de u$s1.499,13 a u$s1.553,01, lo que representó una suba del 3,59% mensual. Así, para quien evalúa desarrollar, comprar un lote y construir o analizar la rentabilidad de un proyecto, el encarecimiento no quedó limitado a la evolución del peso.

Hay que tener en cuenta que el valor de APYMECO no representa el costo final de una vivienda terminada. El propio informe aclara que el cálculo del precio por metro cuadrado no incluye IVA, incidencia del terreno, costos de la figura jurídica del emprendimiento ni beneficio del desarrollo. Por lo tanto, el desembolso necesario para concretar una vivienda o un proyecto inmobiliario resulta superior al que surge de multiplicar el m² por la superficie.

El índice general de APYMECO registró en agosto una variación mensual del 4,27%, mientras que acumuló un 19,51% en los primeros ocho meses del año y un 27,8% en la comparación interanual. El dato muestra que el costo de construir continúa avanzando a un ritmo elevado, aunque con diferencias importantes entre los distintos componentes de la obra.

La principal presión durante agosto estuvo en la mano de obra, que aumentó 8,32% en el mes. Los materiales, en cambio, tuvieron una suba de 2,04%, mientras que las provisiones de terceros avanzaron 3,96%. La diferencia entre los rubros fue determinante para explicar el comportamiento del índice general.

El movimiento de los materiales fue heterogéneo. Entre los mayores aumentos del mes aparecieron los ladrillos comunes, con una suba de 6,29%, seguidos por la carpintería de madera, con 5,24%, y los ascensores, con 4,92%. Del otro lado, algunos productos registraron fuertes bajas: los artefactos sanitarios cayeron 10,11%, los cerámicos y porcelanatos 7,51% y las griferías 7,41%.

El informe también registró una caída en el despacho de cemento, que bajó 0,1% respecto de julio y 8,1% frente a agosto del año pasado. En paralelo, APYMECO señaló que durante el mes se registró un nuevo acuerdo salarial del sector, con un incremento del 1,9% que incorporó los conceptos no remunerativos que se venían aplicando hasta julio.

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El costo de construir en dólares volvió a subir

La evolución del valor en moneda estadounidense agrega otra dimensión al escenario inmobiliario. Después de ubicarse en u$s1.499,13 por m² en julio, el indicador llegó a u$s1.553,01 en agosto, el equivalente a unos u$s54 más por cada metro cuadrado construido en apenas un mes. Para una vivienda de 100 m², la diferencia implica alrededor de u$s5.388 adicionales respecto del costo de julio, tomando únicamente el valor de construcción informado por APYMECO.

En pesos, el valor del m² también mostró una trayectoria ascendente. El registro de agosto de $2.383.862,97 contrasta con los valores observados durante los meses anteriores y llevó el índice general a 15.748,17 puntos, frente a 15.102,80 en julio.

El relevamiento de APYMECO utiliza como referencia un edificio multifamiliar de 1.948,02 m² construibles compensados, desarrollado en planta baja y nueve niveles, ubicado en una zona residencial de La Plata. El modelo contempla 1.481,40 m² vendibles, con unidades funcionales y cocheras, y es sobre esa estructura de referencia que la entidad calcula la evolución de los costos de construcción.

Para el mercado inmobiliario, la evolución del indicador suma presión sobre la ecuación de los desarrolladores. Con un costo de construcción que en agosto avanzó 4,27% mensual y 27,8% interanual, la diferencia entre el valor de levantar una propiedad y el precio al que luego puede comercializarse se vuelve un dato central para definir nuevos proyectos, especialmente en un escenario en el que el costo medido en dólares también mostró una suba.